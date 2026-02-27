Sauvée de justesse lorsqu'elle était bébé, cette chatte à 3 pattes impressionne sa pet-sitter par sa grande vitesse

Abandonnée dans un trou lorsqu'elle n'était qu'un bébé, la petite chatte à 3 pattes Trinity a heureusement été sauvée de justesse. Aujourd'hui adoptée par une famille aimante, elle impressionne régulièrement sa pet-sitter par sa vitesse extraordinaire et sa grande agilité, prouvant qu'elle peut courir aussi vite que n'importe quel autre félin.

Erin Moore, alias « emookitkats » sur les réseaux sociaux, habite Royal Oak dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis). Nous vous avions déjà parlé d'elle à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle avait adopté Coraline, jeune chatte s'étant fait retirer les globes oculaires, ou encore quand elle avait sauvé Mouse, une féline de très petite taille.

Récemment, elle s'est vu confier un autre chaton femelle desservie par la chance, non pas comme adoptante ou mère d'accueil, mais en tant que pet-sitter. Il s'agit de Trinity, qui a une patte en moins.



Cette dernière a déjà une famille aimante, mais séjourne régulièrement chez Erin Moore lorsque ses propriétaires doivent s'absenter. emookitkats connaît donc parfaitement son histoire, d'autant plus qu'elle la suivait depuis le départ.

« Quand on m'a contactée au sujet de Trinity, j'ignorais à quel point sa vie était dure », raconte-t-elle, en effet, à The Dodo . Petite, elle tentait vainement de suivre le rythme des autres membres de sa portée, mais n'y parvenait pas. Un jour, elle s'était retrouvée coincée dans un trou et avait ainsi été laissée livrée à elle-même.



Secourue, nourrie à la seringue et soignée, Trinity a grandi dans d'excellentes conditions et a vite révélé son caractère enjoué et énergique. En rencontrant Coraline et Mouse chez sa pet-sitter, elle a rapidement appris à courir, et rien ne l'arrête depuis.

« C'était comme si elle vibrait de l'intérieur »

La jeune chatte affiche une vitesse et une agilité extraordinaires compte tenu de son handicap.



« Quand elle était tout jeune chaton, Trinity avait une détermination bien différente. C'était comme si elle vibrait de l'intérieur, et cela se lisait dans ses yeux. Et une fois qu'elle a ce regard, mieux se tenir prêt », dit Erin Moore.

Trinity est tout simplement heureuse. Sa nounou est ravie de pouvoir passer du temps avec elle et d'être ainsi aux premières loges pour la voir s'épanouir.

