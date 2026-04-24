Touchée par une chatte malade qui l'observe derrière la vitre de la salle de sport, une femme la recueille en espérant lui trouver un adoptant

Touchée par l’état d’une chatte errante en grande détresse, Elena Tserniatevits a finalement décidé de la sauver et de la prendre sous son aile. Bien qu'ayant un chien méfiant, elle a réussi à l’accueillir chez elle, en attendant de lui trouver une famille adoptive.

Elena Tserniatevits vit à Héraklion, en Grèce. Elle s'était récemment rendue à la salle de sport, comme à son habitude, alors qu'il y avait eu une pluie de « boue rouge » quelques heures plus tôt.

Elle avait commencé sa séance, puis son regard avait croisé celui d'une chatte errante qui était assise de l'autre côté de la vitre. « Quand j’ai regardé la fenêtre de la salle de sport, j’ai vu cette minuscule créature, avec ses petites pattes couvertes de boue rouge, paraissant humide et totalement vulnérable, raconte-t-elle à The Dodo . C'était déchirant. »



Elena Tserniatevits

La féline a continué de l'observer pendant qu'elle enchaînait les exercices. « Elle faisait les cent pas entre le paillasson de l’entrée et l’appui de fenêtre juste à côté de l’endroit où je m’entraînais. Quand je me suis approchée de la vitre, elle m’a regardée droit dans les yeux et a miaulé », poursuit Elena Tserniatevits.



Elena Tserniatevits

« Elle demandait de l'aide »

Cette dernière a remarqué qu'elle avait perdu ses poils en divers endroits du corps. « J’ai alors compris qu’elle ne faisait pas que passer par là ; elle demandait de l’aide », se souvient la sportive.

Elle ne pouvait malheureusement pas l'emmener à ce moment-là. Une fois son entraînement terminé, elle a dû partir en la laissant sur place, le cœur brisé. Elena Tserniatevits est toutefois revenue le lendemain matin avec une boîte de sardines et a fini par la retrouver dans le quartier. « Ce qui m’a le plus frappée, c’était à quel point elle était incroyablement douce et confiante, dit Elena Tserniatevits. Elle n'agissait pas comme une chatte errante typiquement craintive. C’était à la fois beau et bouleversant. »



Elena Tserniatevits

La minette était couverte de puces et de plaies. Elle était maigre, mais avait le ventre gonflé. Ce jour-là (dimanche), la clinique vétérinaire locale était fermée. Elle lui a donné à manger et a promis de revenir le lendemain.

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« On aurait dit qu’elle savait qu’elle était enfin en train d’être sauvée »

Elena Tserniatevits est effectivement arrivée avec sa mère et elles l'ont emmenée à la clinique. « Elle est restée calmement dans les bras de ma mère dans la voiture pendant que je conduisais. On aurait dit qu’elle savait qu’elle était enfin en train d’être sauvée », raconte sa bienfaitrice.



Elena Tserniatevits

La chatte a été examinée et soignée. Elena Tserniatevits a contacté les refuges locaux, mais aucun n'était en mesure de la prendre en charge.

Elle qui pensait ne pas pouvoir l'héberger, car son chien ne s'entend pas avec les autres animaux, a finalement décidé de le faire et a trouvé une solution. Elle l'a installée dans une partie séparée de sa maison, où elle effectuait des rénovations. Elle a interrompu les travaux pour l'y accueillir.

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Elena Tserniatevits continue de prendre soin de sa protégée en attendant de lui trouver un adoptant.



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