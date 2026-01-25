Il offre l'hospitalité à une chatte errante sans se douter de son quintuple secret qu'elle révèle 2 jours plus tard

Derrière chaque chat recueilli se cache une histoire… Et parfois une vraie surprise en série ! Un utilisateur de Reddit raconte comment un petit geste s’est rapidement transformé en une grande aventure féline.

Ouvrir les portes de son foyer à un animal en détresse est un geste d’une grande noblesse. Cela peut aussi parfois s’apparenter à une sorte de loterie, en particulier lorsqu’il s’agit d’une chatte errante potentiellement enceinte. Le résultat est toutefois particulièrement gratifiant, en sachant que l’on a sauvé et changé non pas une seule vie, mais plusieurs.

Un utilisateur de Reddit se faisant appeler “Diligent_Pilot_1949” a raconté, dans un post partagé le 7 janvier 2026 et relayé par Newsweek , comment une féline des rues qu’il avait recueillie l’avait agréablement surpris.

“Je pensais avoir sauvé un seul chat et 2 jours plus tard, voilà ce qui s'est passé”, peut-on lire dans cette publication comprenant une série de photos montrant la rescapée en compagnie de ses bébés.



Diligent_Pilot_1949 / Reddit

La chatte a, en effet, mis au monde 5 magnifiques chatons le surlendemain de son arrivée chez son hôte au grand cœur. Les petits sont de véritables versions miniatures de leur maman, en particulier 3 d’entre eux qui possèdent le même pelage entièrement blanc. Les 2 autres affichent, quant à eux, de belles marques tigrées rousses.

Un geste qui change tout pour la famille féline

“Tu as eu droit à un tas de guimauves, dont une déjà grillée”, a plaisanté l’un des internautes en commentaire, “offinthepasture”, qui n’a manifestement repéré qu’un seul chaton bicolore dans la portée. “Maman ne semble pas satisfaite du service”, a commenté, pour sa part, “FinkAdele”, tout en partageant un gros plan sur le regard faussement sévère de la chatte.

Grâce à la gentillesse et à la générosité de Diligent_Pilot_1949, la minette a pu accoucher dans de bonnes conditions, loin des dangers de la rue, et élève sa progéniture à l’abri du besoin.

A lire aussi : Ce chat cherche désespérément sa sœur de cœur rendue au refuge, sa famille prend finalement une noble décision (vidéo)



Diligent_Pilot_1949 / Reddit

Le bienfaiteur de cette adorable famille féline n’a pas encore dit ce qu’il comptait faire lorsque les chatons seront en âge de voler de leurs propres ailes, mais il est fort probablement qu’il cherchera des familles aimantes pour ces derniers et leur génitrice.