Retrouvés parmi les ordures, ces 4 chatons qui ne pesaient que 120 grammes au moment de leur sauvetage sont désormais des forces de la nature

C’est dans la commune de Penwortham, sur Hill Road South, dans le Lancashire (Royaume Uni), que 4 vies ont été sorties d’une situation dramatique. Les chatons avaient encore leur cordon ombilical et étaient dans un état de santé très préoccupant. Une bénévole de la RSPCA Southport, Ormshirk et District Branch, Anne Mitchel, est intervenue rapidement pour proposer les soins adéquats à ces tout jeunes animaux.

« Les 8 premières semaines peuvent être difficiles »

Experte en sauvetages d’animaux, Anne a l’habitude d’intervenir auprès d’eux depuis plus de 40 ans. La situation des 4 félins a été cependant marquante pour elle, car elle savait parfaitement qu’ils encouraient un grave danger. Elle confiait à la BBC : « Les 8 premières semaines peuvent être difficiles, surtout quand vient le temps de les sevrer, car la mère sait généralement instinctivement quoi faire ». Dans ce cas précis, pas de maman pour nourrir et protéger les petits. Les félins ont donc été placés dans des couveuses. Ces lits adaptés aux chatons prématurés ou orphelins fonctionnent de la sorte, expliquait la bénévole experte : « Cela signifie que nous pouvons fournir une température constante et chaude qui est absolument essentielle pour les chatons nouveau-nés, car ils ne peuvent pas réguler efficacement leur propre température corporelle pendant les premières semaines de vie ».

Grâce au dispositif et une alimentation adaptée, les chatons qui ne pesaient que 120 grammes ont atteint le beau poids de 1 kilogramme.

Ils « profitent de la vie »

Les 4 compagnons ont été nommés Bud, Foxy, Buttercup et Daisy. Les 3 femelles et le petit mal évoluent très bien. Les 2 premiers, Bud et Foxy, ont été placés dans une famille d’accueil, qui devrait ensuite les guider vers une famille définitive. Les 2 autres, Buttercup et Daisy, devraient bientôt rejoindre elles-aussi une famille de transition. La RSPCA salue le travail d’Anne, qui a permis à la tribu de reprendre son souffle, de manière durable.