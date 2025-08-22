Tombé dans un trou de 4 mètres juste après sa naissance, ce chaton a déjà l’âme d’un battant

Little Red a commencé sa vie de façon difficile. La boule de poils a fait une chute vertigineuse seulement quelques heures après être venue au monde. Heureusement, elle avait une bonne étoile, mais aussi une forte volonté de vivre. Elle a finalement déjoué tous les pronostics.

Depuis quelques jours, les membres du refuge Stray Cat Team West Midlands, basé en Angleterre, se sentent privilégiés de partager leurs journées avec un chaton pas comme les autres. Celui-ci se nomme Little Red et a déjà affronté bien des épreuves depuis qu’il a vu le jour. Heureusement, il est désormais en sécurité et en bonne santé.

Les choses auraient pourtant pu prendre un tournant bien plus dramatique, comme l’a rappelé la BBC . Little Red est né dans la rue et, après quelques heures sur terre, a chuté dans une cavité de 4 mètres. Par chance, il était toujours en vie en arrivant sur le sol, mais les minutes étaient comptées pour le secourir.

Stray Cat Rescue Team West Midlands / Facebook

Les pompiers ont été appelés

Repéré par un témoin, Little Red a pu bénéficier du soutien des pompiers locaux pour regagner la surface. Ceux-ci ont constaté qu’il était toujours en vie et ont pris grand soin de lui en attendant que le Stray Cat prenne le relais. Tous étaient ravis d’avoir pu lui venir en aide, même si tout n’était pas gagné.

En effet, Little Red avait besoin de soins d’urgence. En réalité, personne ne savait s’il allait survivre, mais tout le monde s’est battu pour lui. Il avait encore toute la vie devant lui, alors pas question de le laisser tomber ! Les efforts du personnel vétérinaire couplé à la volonté de vivre du quadrupède ont finalement payé. Il s’est progressivement remis de son terrible incident, pour le bonheur de tous.

