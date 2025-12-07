Un chat doit aider son petit frère humain à devenir propre, mais les choses ne se passent pas comme prévu

Sam, un enfant de 3 ans, savait que s’il restait sage, sa mère réaliserait son rêve d’avoir un chat. Mais dans sa petite tête déjà bien construite, l’enfant avait également conscience que sa maman voulait un animal autant que lui. Il n’a donc pas eu besoin de faire trop d’efforts pour qu’une boule de poils entre dans sa vie.

Alice Avery est l’heureuse maman d’un jeune homme nommé Sam, mais aussi la propriétaire de Cheese, un félin au pelage roux . Elle rêvait d’avoir un chat depuis longtemps, tout comme son fils. Lorsque l’animal est arrivé dans leur vie, le garçon était en plein apprentissage du pot. Sa mère a donc pensé que le récompenser avec un chat serait une bonne idée, mais cela n’a pas fonctionné. En revanche, l’enfant a gagné un meilleur ami !

« J’essayais désespérément de l’entraîner à la propreté et de le corrompre avec un chat [...] ça n’a pas marché », plaisantait Alice à propos de son fils. En réalité, la mère de famille avait toujours rêvé d’adopter un félin dans un refuge afin de lui offrir une seconde chance dans la vie. Elle savait que Sam, également, serait ravi d’avoir une boule de poils à la maison et a voulu utiliser cela pour le soudoyer.

Wake County Animal Center / Facebook

Un coup de foudre amical

Malheureusement pour Alice, cette stratégie n’a pas fonctionné, mais peu importe. Elle est extrêmement heureuse d’avoir accueilli Cheese à la maison. D’autant plus que, quand son fils l’a vu au refuge, le coup de cœur a été immédiat. Non seulement le bonhomme avait choisi son ami, mais aussi son prénom. Ses parents n’avaient plus qu’à adopter celui qui allait devenir son meilleur ami.

Cette amitié naissante s’est confirmée les semaines suivantes. Cheese a eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter à sa nouvelle maison, comme le précisait Alice au Wake County . Passé ce délai, la boule de poils a fait ses marques et a noué un lien fort avec son jeune ami humain, ainsi qu'avec les autres membres de sa famille.

Cheese est d’ailleurs aussi devenu très proche d’Alice, qu’il suit partout dans la maison : « Il traîne avec moi toute la journée pendant que je travaille de chez moi et fait des apparitions fréquentes lors de mes réunions Teams », racontait-elle.

En somme, Cheese fait le bonheur de ses proches. Et même s’il n’est pas parvenu à rendre Sam plus propre, il est un ajout précieux pour sa maison. Pour Alice, raconter son histoire est un moyen de lui rendre hommage et surtout de faire passer un message pour tous les animaux des refuges : une simple adoption peut changer la vie d’une boule de poils, mais aussi de tous ceux qui vivent avec elle.