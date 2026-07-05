Sauvé d’une maison surpeuplée, un chat de 1 an trouve enfin un foyer pour toujours

Une trentaine de félins avaient été sauvés en octobre 2025, par l’ASPCA de New York, d’un foyer surpeuplé. La totalité des chats, craintifs et ayant besoin de soins, avait ensuite été prise en charge par l’association. Parmi eux se trouvait Lore, un chat âgé de 1 an souffrant d’une microphtalmie de l'œil gauche. Après avoir subi une ablation de cet œil, Lore a été réhabilité, puis placé à l’adoption. En décembre, il a alors pu trouver son foyer pour toujours, auprès de Rory C, tombée sous le charme de cet adorable chat blanc et noir.

Sauvé d’un foyer surpeuplé où vivaient plus de 30 félins, Lore avait été pris en charge, tout comme le reste des chats, par l’ASPCA de New York en octobre 2025. Âgé de 1 an, il souffrait d’une microphtalmie de l’œil gauche (un œil anormalement petit), si bien qu’il avait fallu l’opérer pour qu’il ne subisse pas de complications dans le futur. Après l’ablation de son œil, de laquelle il s’est bien remis, l’équipe comportementale du Centre d’adoption de l’ASPCA a travaillé avec lui pour le réhabiliter et le sociabiliser.

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Un chat à la personnalité complexe

Comme de nombreux chats issus de ce type de cas d’accumulation compulsive, Lore était craintif, nerveux et se montrait très vite effrayé dans les lieux inconnus ou face à de nouvelles personnes. Il était donc essentiel de l’aider à trouver un adoptant compréhensif et patient. En effet, « avec Lore, la patience était de mise ! » expliquait un article paru sur le site de l’ ASPCA . Cependant, lorsqu’il « avait appris à connaître quelqu’un et à lui faire confiance, Lore commençait à montrer son côté espiègle et n’hésitait pas à réclamer des friandises ! Il s’approchait de ses amis pour se faire caresser et leur donnait de petits coups de tête polis pour en redemander », poursuivait l’article.

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Un nouveau foyer

Peu à peu, le temps a fait son oeuvre et Lore a été proposé à l’adoption en novembre 2025 et quelques semaines plus tard, en décembre, Rory C., une personne ayant déjà adopté 2 chats auprès de l’ASPCA en 2007, a souhaité le rencontrer. Lore, le petit chat borgne noir et blanc, avait attiré son attention ! « Très vite, le duo est rentré ensemble à la maison ! » C’est ainsi que Lore a trouvé un nouveau foyer, où Rory l’a accueilli comme il se devait, lui laissant l’occasion d’explorer son nouvel environnement, et l’aidant à s’adapter le mieux possible.

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« Il s’est tout de suite allongé sur mon lit, mais il s’est un peu trop mis à l’aise », confiait Rory. « J’ai dû le remettre dans la salle de bains pendant quelques jours, le temps qu’il s’habitue à l’emplacement du bac à litière. »

« Chaque jour est un nouveau départ pour Lore ! »

Leur relation évolue de jour en jour, au fur et à mesure que Lore s’ouvre à Rory, révélant son véritable caractère.

« Lore ne semble toujours pas faire la différence entre siffler et miauler », témoignait Rory. « Il m’a sifflé dessus pendant les premiers mois, mais maintenant, il mélange ça avec des miaulements quand il veut manger, ce qui est plutôt drôle. »

Patience et compréhension sont les maîtres mots pour Rory qui laisse Lore évoluer à son rythme, en raison de ses débuts difficiles dans la vie. S’il se montre encore craintif parfois, Lore ne cesse pourtant de suivre Rory partout dans la maison. « Il explore tout ce à quoi il peut avoir accès, et quand il ne fait pas ça, il se prélasse sur le dos comme s’il avait eu une dure journée de travail », s’amusait Rory.

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« Je suis contente qu’il se sente bien ici et il me fait rire tous les jours avec ses pitreries », concluait Rory.

Le conseil Woopets : comment bien accueillir son chat à la maison ?

Les premiers instants dans son nouvel environnement sont sans doute les plus stressants et les plus cruciaux pour un chat après son adoption. Quoi qu’il arrive, laissez-le décider de ce qu’il va faire et ne le forcez pas, afin de bien l'accueillir dans sa nouvelle maison.