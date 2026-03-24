Un chaton secouru dans un parc est finalement adopté par le jeune garçon de sa famille d'accueil

Trouvée seule dans un parc à l’âge de 3 semaines, une petite chatte a été confiée à un refuge américain. Déterminée à lui offrir les meilleures conditions pour grandir en toute sérénité, une bénévole de l’association Sparkle Cat Rescue s’est constituée famille d’accueil pour le chaton. Mais ce dont elle ne se doutait pas en le prenant en charge, c’est que le jeune félin resterait pour toujours à ses côtés !

Erin, bénévole au sein de l’association Sparkle Cat Rescue, a l’habitude d’accueillir temporairement des chats en détresse, le temps de leur trouver des adoptants. Lorsque la petite Marshmallow a poussé les portes du refuge à l’âge de 3 semaines, après avoir été sauvée dans un parc, elle a immédiatement proposé de se constituer famille d’accueil.

« Quand je l'ai prise dans mes bras, je l'ai regardée et j'ai tout de suite dit : “C'est Marshmallow.” Je savais que ce serait son nom, confie Erin à la rédaction de Love Meow, c’était presque comme si elle me l'avait dit. Elle a répondu à son nom dès le premier jour où je l'ai ramenée à la maison. »

© Sparkle Cat Rescue

Un lien unique

Nourrie au biberon, la jeune chatte est devenue plus forte et plus active au fil des jours. Elle s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement, et a montré à sa bienfaitrice qu’elle avait hâte de découvrir le monde.

« Elle est douce, impertinente, sociable, indique sa mère d’accueil, le genre de chaton qui embellit chaque jour par sa simple présence. » Grâce à Erin et à ses proches, Marshmallow a pu grandir dans les meilleures conditions.

© Sparkle Cat Rescue

Heureuse d’être en sécurité et aimée, la rescapée a noué une relation unique avec les membres de la famille, en particulier avec l’un d’entre eux. « Elle a développé un lien avec mon fils (Liam) qui a été si touchant à voir », déclare Erin.

© Sparkle Cat Rescue

« Nous sommes tous si heureux qu'elle fasse désormais partie de nos vies pour toujours »

Chaque matin, le chaton a pris l’habitude d’attendre devant la porte de sa chambre, jusqu’à l’heure du réveil. Une fois son humain préféré levé, ils passent plusieurs minutes à se câliner. « Elle veut être tout le temps avec lui et elle joue différemment avec lui, précise la mère de famille, d'habitude, il est plutôt serein quand nos chatons en famille d'accueil partent dans leurs nouveaux foyers, mais cette fois-ci, c'était différent pour nous tous. »

Alors quand une adoptante potentielle s’est manifestée, Liam a senti son cœur se briser. « Il était absolument dévasté », souligne Erin. Cette dernière a donc expliqué la situation à la candidate à l’adoption, qui s’est montrée incroyablement compréhensive.

« Quand nous avons annoncé à notre fils qu'il pouvait garder Marshmallow, son sourire était radieux, conclut Erin, on pouvait voir le bonheur émaner de lui. Nous sommes tous si heureux qu'elle fasse désormais partie de nos vies pour toujours. »

© Sparkle Cat Rescue

Le conseil de Woopets : comment devenir famille d'accueil pour animaux ?

En partenariat avec les associations de protection animale, les familles d'accueil gardent temporairement un chat, un chien ou toute autre boule de poils dans le besoin le temps de lui trouver des adoptants.

Cette activité bénévole permet de sociabiliser l'animal et de lui permettre d'évoluer dans un cadre chaleureux et sécurisant, loin du stress du refuge. La durée d'hébergement peut varier en fonction des besoins de l'organisation et de l'animal, soit quelques jours, semaines ou mois.

Les cases à cocher pour devenir famille d'accueil bénévole ?

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Aimer les animaux.

Avoir envie de répondre à leurs besoins.

Avoir suffisamment de temps pour s'occuper de la boule de poils prise en charge (activités ludiques, éducation, soins, rendez-vous chez le vétérinaire...).

Connaître les bases en éducation canine ou féline.

En règle générale, les frais vétérinaires sont à la charge de l'association. Il se peut, toutefois, que la famille d'accueil subvienne aux dépenses liées à la nourriture.

Si vous souhaitez faire une bonne action en faveur de la cause animale, vous pouvez consulter les annonces des associations proches de chez vous ou les contacter directement pour connaître leurs besoins. Certaines organisations proposent un formulaire en ligne, que vous devez compléter en quelques clics, pour connaître votre situation. Elles vous recontactent ensuite par mail ou par téléphone pour mettre en place le processus.