Une chatte maigre se faufile sous une clôture pour rejoindre la seule personne venue à son secours et trouve un foyer aimant

Repérée seule et affamée dans l'enceinte d’une concession automobile, une chatte a vu sa vie basculer lorsqu’une bénévole de passage lui a offert une seconde chance. Après avoir été soignée et remise sur pattes, la minette a finalement été adoptée par une famille aimante pour commencer une nouvelle vie.

Habitant le New Jersey (Etats-Unis), Samantha « Sam » Slotnick porte secours aux animaux errants depuis des années. Elle a récemment eu l'occasion de le faire à nouveau, alors qu'elle rentrait chez elle un soir.

Conduisant sa voiture, elle a aperçu furtivement une silhouette féline derrière la clôture d'une petite concession automobile. Elle s'est arrêtée et est descendue de son véhicule pour s'approcher du grillage.



Samantha Slotnick

Le chat s'est caché derrière l'une des voitures stationnées sur le parking. Elle l'entendait miauler, mais ne pouvait pas le voir.

Samantha Slotnick est allée chercher une boîte de nourriture pour chat dans sa voiture et l'a ouverte. Le quadrupède a hésité quelques minutes, puis a fini par quitter sa cachette pour se faufiler sous la clôture et rejoindre sa bienfaitrice.



Samantha Slotnick

Celle-ci s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une femelle, qu'elle était maigre et couverte de saleté. Toutefois, elle paraissait amicale et sociable. « J'ai su dès l'instant où elle est venue vers moi qu'elle n'était pas sauvage », raconte Samantha Slotnick à The Dodo .

Une fois le ventre bien rempli, la chatte l'a laissée la prendre dans ses bras. En revanche, elle a refusé d'entrer dans la caisse de transport. « Je l'ai simplement installée sur le siège passager, et elle est restée parfaitement calme », poursuit la bénévole.



Samantha Slotnick

« Elle a enfin trouvé sa famille pour toujours »

Samantha Slotnick l'a emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu'on l'avait stérilisée. Cela a conforté sa sauveuse dans sa conviction qu'elle n'avait pas affaire à une chatte errante. On l'avait très probablement abandonnée.

Hormis la maigreur, la minette était globalement en bonne santé. Elle a décidé de l'appeler Adeline.

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Samantha Slotnick

Samantha Slotnick l'a accueillie à la maison pour prendre soin d'elle et la préparer à l'adoption. Adeline a ainsi pu faire la connaissance de ses 3 chats. La bénévole s'est lancée à la recherche d'un adoptant pour sa protégée, et a fini par le trouver.

« Un couple formidable est venu la rencontrer chez moi, et aujourd'hui, elle a enfin trouvé sa famille pour toujours », s'est réjouie Samantha Slotnick, qui reçoit régulièrement de ses nouvelles de la part de ses propriétaires.



Samantha Slotnick

Le conseil Woopets : quelles précautions prendre après avoir recueilli un chat errant ou abandonné ?

Recueillir un chat comme Adeline est un geste noble et précieux, mais sa prise en charge doit s’accompagner de quelques réflexes essentiels pour garantir sa santé et son bien-être, ainsi que ceux des éventuels autres animaux du foyer :