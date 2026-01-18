À l'âge record de 26 ans, ce chat trop faible pour se laver survit grâce aux soins de son ami chien (vidéo)

Une scène peu commune a récemment ému des milliers d’utilisateurs de TikTok : un Golden Retriever prenant soin de son frère chat âgé, incapable de se toiletter seul. Ce geste tendre et surprenant a rapidement séduit le public, montrant que l’affection entre animaux peut parfois dépasser toutes les attentes.

Vieillir n’est simple pour personne, et le chat de Laura Walker peut en témoigner. À 26 ans, ce vieux minou au magnifique pelage roux n’arrive plus à faire sa toilette tout seul. Heureusement, il peut compter sur son petit frère poilu, un jeune Golden Retriever attentionné qui a naturellement pris le relais.

Une scène pleine de tendresse

La maîtresse des 2 boules de poils a capturé l’un de ces tendres moments en vidéo avant de la partager sur TikTok. Dans cette publication, on voit ainsi un jeune Golden Retriever léchant doucement un minou roux allongé, visiblement ravi de ce moment de complicité insolite. Quant à la légende de la vidéo, elle donne tout son sens à la scène : « Quand votre chat de 26 ans ne peut plus faire sa toilette lui-même et que votre chien prend le relais ».

Cette séquence attendrissante a rapidement ému les internautes, cumulant jusqu’à présent plus de 25 700 vues et près de 3200 mentions « J’aime ».

De nombreux commentaires ont également salué cette touchante preuve d’amour. « C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue. », a par exemple écrit un spectateur avec émotion. « 26 ans, c'est vieux pour un chat, mais quel âge exceptionnel ! Et ce qui le rend encore plus exceptionnel, c'est le lien qu'il entretient avec son meilleur ami. », a ajouté un autre avec raison.

© @laurawalker55 / TikTok

Le toilettage chez le chat : un besoin vital

Le geste de ce chien est en effet une belle preuve d’affection, surtout quand on sait que le toilettage est vital pour les chats. Comme le rappelle Newsweek, se nettoyer permet au chat d’éliminer la saleté et les odeurs, de réguler sa température et même de se calmer. Grâce aux propriétés de sa salive, il peut aussi soulager certaines irritations, même si un toilettage excessif peut aussi révéler du stress ou un problème de santé.

© @laurawalker55 / TikTok

Lorsqu’un chat, notamment âgé, ne peut plus assurer seul sa toilette, il est possible de l’aider en le brossant doucement, à condition qu’il soit détendu. De son côté, le chat de Laura a trouvé la solution parfaite : se faire bichonner par un chien sans bouger une patte !