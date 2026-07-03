Cette chatte continue de veiller sur ses chatons aux personnalités bien affirmées avant leur départ vers des familles (vidéo)

Rosemary est une maman poule qui protège ses petits depuis leur naissance. Alors qu’ils s’apprêtent à quitter le nid, elle continue ses rondes quotidiennes, sous le regard attendri de la propriétaire. Les 5 chatons de Rosemary ont déjà des caractères bien affirmés, et devraient, selon les dires de la bénévole, séduire très prochainement des adoptants.

Une maman poule

Même si ses petits sont maintenant grands, Rosemary continue de veiller sur eux, raconte Cat Time. Sur son compte Instagram, la propriétaire, « @vivspowers », explique que la chatte passe une bonne partie de ses journées à faire des allers et retours entre la pièce où elle se trouve et les pièces dédiées aux chatons. Bien entourée, Rosemary assume son rôle à la perfection, et peut toujours compter sur le soutien de sa propriétaire pour l’aider.

Les chatons de leur côté semblent avoir grandi parfaitement, tous très sociables.

5 personnalités craquantes

À l’occasion de la vidéo, les 5 boules de poils ont été présentées. Paisibles, joueurs, câlins ou plus farceurs, les chatons ont des traits de caractère déjà bien affirmés. Équilibrés, ils semblent très détendus dans un environnement qui a été entièrement pensé pour eux, avec des coussins, des couvertures et des nombreux jeux amusants.

2 salles 2 ambiances

La vidéo met aussi en avant les 2 facettes de ces chats qui aiment tantôt se reposer tranquillement, tantôt s’amuser dans la salle de jeu prévue rien que pour eux. Leur dynamisme débordant donne d’emblée le sourire.

À la fin de la vidéo, la propriétaire précise que ces chatons sont à l’adoption. Elle ajoute : « Il y en a pour tous les goûts. Ils sont prêts à trouver leurs familles ».

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Quelles activités ludiques proposer à un chaton ?

Les chatons raffolent des jeux. Afin qu’ils se dépensent au maximum et qu’ils puissent développer leur habiletés cognitives et motrices, vous pouvez vous tourner vers :

Le classique jeu de la plume à attraper : bien attachée au bout d’une ficelle, la plume devient un objet fascinant à attraper pour le félin

à attraper : bien attachée au bout d’une ficelle, la plume devient un objet fascinant à attraper pour le félin Le tunnel : un incontournable aussi qui peut rapidement devenir le préféré du chat

: un incontournable aussi qui peut rapidement devenir le préféré du chat La boîte en carton percée : cette astuce peu onéreuse fait le bonheur des chats, encore plus si vous y glissez une petite balle accessible avec ses pattes à l’intérieur

Le temps du jeu est aussi l’occasion d’apprendre les limites, notamment l’interdiction d’attaquer les mains de son partenaire de jeu.