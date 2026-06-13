Scandalisée par cet abandon de 4 chatons dans un carton, une association du Bas-Rhin rappelle l'urgence de la stérilisation

Déposés devant la SPA de Saverne et environs, 4 chatons non sevrés ont été retrouvés dans un carton le 4 juin dernier. Face à une situation trop courante et à la mise en danger évidente de ces petits orphelins, la SPA rappelle l’importance de la stérilisation des chats et lance un appel au don pour subvenir aux besoins des petits félins.

« Encore des chatons abandonnés dans un carton »

C’est ce que titrait la SPA de Saverne et environs (Bas-Rhin) dans sa publication Facebook du 4 juin, après avoir découvert, sur le pas de sa porte, une portée de 4 chatons dans un carton. Sur celui-ci était notée la simple mention « Chatons 1 mois », comme si ces 3 mots suffisaient à excuser l’inconscience de ce geste. Comme le soulignait le média Actu.fr qui a relayé cette histoire, non sevrés, les 4 chatons ont été abandonnés là, à la merci du danger. « Au-delà de l’abandon, c’est leur vie qui a été mise en danger : chaleur, déshydratation, faim… mais aussi le risque d’être récupérés par une personne mal intentionnée ou attaqués par un autre animal. Sans oublier qu’ils ne sont même pas sevrés et sont privés de leur maman, essentielle à leur développement », s'indignait la SPA.

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Pas encore à l’adoption

La SPA de Saverne et environs expliquait dans son post que les chatons n'étaient pas encore à l’adoption. En effet, bien trop jeunes pour avoir été privés de leur mère, « ils ont besoin de soins, de surveillance et de temps pour grandir avant de pouvoir rejoindre une famille ». Un appel aux dons a été lancé par le biais de cette publication, pour subvenir aux besoins de nourriture de ces 4 bébés ainsi qu’à ceux des autres protégés du refuge. « Chaque don compte et fait une réelle différence pour eux. Merci du fond du cœur. »

La SPA de Saverne et environs peut-être contactée à cette adresse mail : [email protected]

SPA de Saverne et environs / Facebook

« La stérilisation reste la seule solution durable »

Face à ce énième dépôt de chatons, la SPA déplorait l’irresponsabilité humaine et rappelait une nouvelle fois l’importance de la stérilisation des chats. Ce geste reste le seul moyen d’éviter aux propriétaires de chats de se retrouver avec une portée non désirée, et protège des vies.

SPA de Saverne et environs / Facebook

L’info Woopets : que coûte la stérilisation d’un chat ?

Si la stérilisation d’un chat a un coût, elle est en revanche nécessaire, en particulier lorsque le chat a un accès à l’extérieur, pour éviter les portées non désirées.

Pour un chat mâle : le prix de la castration tourne autour de 60 et 90 € selon le praticien.

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Pour un chat femelle, le tarif dépend de la méthode pratiquée. Il en existe 3 différentes.