Devenue la nouvelle recrue du commissariat de Firminy dans la Loire, cette chatte apaise le quotidien des policiers (vidéo)

Perkiz n’est arrivé que depuis quelques jours, mais sa présence est évidente auprès de ses collègues policiers qui reconnaissent unanimement son rôle essentiel dans l’équipe. Sa mission est multiple : il agit autant pour la santé mentale de ses collègues, que pour le soutien aux victimes.

C’est à Firminy (Loire), que Perkiz, adopté auprès de l’association Les Chouchous à 4 pattes, a été accueilli à bras ouverts au commissariat. Sa référente, Océane, est revenue auprès de tl7 sur les objectifs de la présence de ce collègue un peu particulier. Pour le moment, l’adaptation se déroule à merveille.

« Le bien-être des collègues »

La vie au commissariat peut parfois être stressante, exprime Océane en avouant exercer « un métier qui est assez difficile ». La présence de Perkiz se veut rassurante, apaisante, pour apporter aux policiers un petit peu de légèreté dans un quotidien marqué par des situations difficiles à gérer émotionnellement.

Le félin était attendu par l’équipe de Firminy. Le commissariat a pu également faire une bonne action en choisissant d’adopter auprès d’un refuge local.

De bonnes conditions

Du côté du chat, sa nouvelle vie est une vraie réussite. L’environnement du commissariat est particulièrement adapté avec une présence permanente, de jour comme de nuit. Perkiz peut toujours compter sur un collègue lorsqu’il a besoin d’une petite caresse ou de quelques grammes de croquettes supplémentaires.

Thomas Persyn, commandant, explique : « Je veux faire en sorte qu’elle puisse accéder partout pour que ce ne soit pas le chat d’une unité ou d’un bureau. Elle est assez libre et ma foi assez curieuse et très amicale, très courtoise ».

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Pourquoi les chats sont-ils une présence essentielle auprès des victimes ?

Dans les commissariats comme dans certains palais de Justice, la présence de chats se fait de plus en plus présente. Ils constituent une aide de taille auprès des victimes et des personnes venues porter plainte.