Tous les matins, ce chaton accompagne fidèlement les enfants de la famille jusqu'à leur arrêt de bus (vidéo)

Tous les matins, 3 enfants profitent d’un compagnon de route au poil. L’adorable chaton de la famille les suit joyeusement jusqu’à l’arrêt de bus, avec leur maman. Une scène touchante !

Certains parents amènent leurs enfants à l’école, et en profitent pour balader le chien de la famille en même temps. S’il n’est pas rare de voir un toutou parmi les écoliers, la vision d’un adorable félin en leur compagnie est plus singulière.

Une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok et relayée par le média Pet Helpful montre un petit groupe adorable, qui se rend à l’école. On y voit 2 sœurs et leur frère, accompagnés de leur maman, qui se dirigent vers un arrêt de bus situé à quelques minutes à pied de leur maison.

Par moment, les enfants ralentissent le pas et attendent l’un des membres important de leur troupe : le chaton du foyer. La petite boule de poils semble très investie dans sa mission quotidienne, et ne lâche pas ses précieux amis d’une semelle ! Ces derniers ne peuvent d’ailleurs s’empêcher de sourire en le voyant les suivre fidèlement et accélérer le pas pour ne pas les perdre.

© @sedwards0807 / TikTok (capture d'écran)

Un accompagnateur au poil

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, le jeune félin a l’habitude de jouer le rôle d’accompagnateur et sait motiver les troupes. Il embellit considérablement la journée de ses humains préférés. Très motivé, il serait même capable de les suivre dans le bus et à l’école !

Depuis sa mise en ligne, la vidéo de l’utilisatrice @sedwards0807 a été vue plus de 647 000 fois et a récolté 86 000 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes ont été touchées par ces tendres images.

« C’est absolument magnifique ! Ça me fait chaud au cœur », commente un internaute. « Attendez-moi, j’ai des petites jambes », écrit avec humour une dénommée Ashley, qui donne la parole au chaton noir et blanc. « Il veille à ce que ses enfants arrivent à destination en toute sécurité », souligne une autre utilisatrice du réseau social.

