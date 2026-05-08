100 animaux sont transférés en avion après une affaire d’accumulation compulsive, la mission est soutenue par plusieurs stars

Dans le cadre d’une affaire d’accumulation compulsive qui a vu plus de 700 animaux être sauvés de conditions déplorables, 100 animaux de compagnie ont été transférés de refuges situés à Los Angeles vers Chicago. Ces chats et chiens prêts à être adoptés ont ainsi laissé leurs places à d’autres, en attente de pouvoir prétendre, eux aussi, à un nouveau départ. Cette mission a été soutenue par plusieurs stars défenseurs des animaux, dont Giuliana Rancic, David Chokachi, Jesse Kove ou l’influenceur Nathan Kehn.

Le vol allant de l’aéroport de Van Nuys (Californie, États-Unis) à Chicago, a décollé tôt le matin le mardi 24 mars. À son bord se trouvaient plus de 100 animaux domestiques prêts à être adoptés, et qui rejoignaient des refuges capables de les accueillir dans la région de Chicago.

Wings of Rescue

Un vol en urgence pour faciliter l’hébergement des animaux secourus

Le but de cette opération ? Laisser leurs places dans les organismes de protection animale de Los Angeles pour y recueillir plus de 700 chats et chiens sauvés d’un cas d’accumulation compulsive présumée. En attendant que les procédures judiciaires soient traitées et que, de ce fait, ces animaux puissent être disponibles, eux aussi, à l’adoption, ils ne pouvaient en effet pas quitter la région de Los Angeles. C’est pourquoi il fallait trouver une solution d’urgence. « Les cas d’accumulation compulsive sont particulièrement difficiles à gérer, car les animaux concernés sont souvent pris dans des procédures judiciaires et ne peuvent, eux-mêmes, être transportés ou placés dans de nouveaux foyers », expliquait Ric Browde, PDG de Wings of Rescue . « C’est pourquoi nous transférons les animaux en bonne santé et adoptables hors de la Californie du Sud, afin que les animaux issus de l’accumulation compulsive puissent bénéficier d’un hébergement propre, sûr et sous surveillance médicale aussi longtemps que nécessaire. »

Une situation complexe

Si les cas d'accumulation compulsive ne relèvent pas toujours de maltraitances animales intentionnelles, mais parfois d’opérations de sauvetage dépassant les ressources des sauveteurs, ces affaires n’en restent pas moins complexes et dures à gérer. Pourtant, Wings of Rescue œuvre de façon active pour gérer ces problèmes et trouver des solutions pérennes pour les animaux recueillis. Ainsi, Wings of Rescue s’est associée à Paws for Life K9 Rescue , et les deux associations se sont organisées pour trouver 100 animaux prêts à l’adoption et hébergés dans des refuges de Los Angeles, qui pouvaient être transférés à Chicago, où les attendaient d’autres hébergements. Leurs places libérées ont permis d’accueillir certains des animaux saisis lors de cette affaire, et sauvés de la situation déplorable dans laquelle ils se trouvaient.

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Une mission d’urgence portée par des stars

Lancée après la découverte par le Département de protection et de contrôle des animaux du comté de Los Angeles (DACC), cette opération a été soutenue par plusieurs stars qui se sont portées volontaires pour aider à sa mise en place en urgence.

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Parmi elles se trouvait l’ancien acteur d’Alerte à Malibu,David Chokachi, ou encore Denise Richards , Giuliana Rancic et Jesse Kove , et l'influenceur Nathan Kehn connu sous le pseudo de Nathan the CatLady . Ce dernier déclarait au média People : « C'est toujours tellement gratifiant, à la fin de la journée, de voir combien d'animaux ont désormais une seconde chance grâce à ces missions. Wings of Rescue est une organisation incroyable, et le nombre d'animaux qu'elle a aidés en si peu de temps est vraiment impressionnant. » L’action de Wings of Rescue correspond aux objectifs de l’influenceur, qui affirmait qu’une « grande partie de ma mission consiste à sensibiliser le public aux conditions alarmantes auxquelles sont confrontés de nombreux chats — et d'autres animaux —, même ici aux États-Unis. »

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L’actrice Giuliana Rancic avait, elle aussi, déjà participé à d’autres vols de transferts de ce type aux côtés de l’association. Elle expliquait à People : « Le nombre de chiens en parfaite santé qui sont euthanasiés chaque jour dans les refuges de Los Angeles simplement “pour faire de la place” est déchirant, et nous devons trouver une solution. En attendant que ce jour arrive, ces transports sont essentiels, car ils permettent d’acheminer par avion les animaux des refuges vers des foyers à travers le pays afin qu’ils puissent avoir une seconde chance dans la vie. »

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Un vol inscrit dans une série plus large de sauvetages

Wings of Rescue précisait aussi que le vol qui a eu lieu le 24 mars faisait partie d’une opération de plus grande envergure, comprenant plusieurs séries de transferts d’animaux. 10 autres vols de sauvetage avaient déjà été effectués en mars, et 8 autres sont prévus en mai.

Le média People soulignait le fait que l’association avait déjà aidé 2 459 chiens et 2 492 chats en 2026, grâce à 39 missions de sauvetage.