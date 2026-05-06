Retrouvée aux côtés de 30 félins, cette chatte malvoyante touchée par des problèmes pulmonaires et de croissance attend sa future famille

Bliss a été recueillie par l’association Chatons Orphelins Montréal, elle a dû surmonter de nombreuses épreuves de santé et se porte beaucoup mieux. La chatonne est née dans un élevage qui utilisait les chats à des fins de reproduction, et a évolué aux côtés d’une maman qui n’avait pas suffisamment de lait pour la nourrir. Grâce au soutien de sa famille d’accueil, elle est aujourd’hui dans l’attente active d’une famille qui pourrait l’adopter.

Les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal se sont longtemps inquiétés pour cette chatte dont la croissance semblait anormale. Après des soins intensifs, beaucoup d’amour donné par sa famille temporaire, la chatte qui ne grandira pas comme les autres sait qu’elle est sur la bonne voie.

Un parcours du combattant

Dès les débuts, la santé de Bliss était précaire. Parmi les 6 chatons de sa portée, la chatonne était la plus petite, avec ses 595 grammes. Ne parvenant pas à manger seule, elle a été nourrie artificiellement et médicalisée. Malheureusement, à 5 mois, sa situation n’a que peu évolué, et Bliss a dû faire face à de lourds problèmes respiratoires. Traitée avec des médicaments, son poids n’a pas vraiment évolué, à 6 mois, elle pesait 900 grammes.

Les vétérinaires ont compris que la chatte ne grandirait pas plus, contrairement au reste de sa portée. Elle était également malvoyante de naissance.

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Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une personnalité si attachante

Dans sa famille d’accueil, Bliss a conquis les cœurs des uns et des autres. Malgré ses soucis de santé, elle a toujours été très combattive. Fan des câlins, toujours prête à ronronner, elle est à la recherche de beaucoup d’affection.

À l’heure actuelle, l’association de Montréal, explique Love Meow, aimerait trouver une famille pour Bliss, de préférence habituée aux chats à la santé fragile.

Comment prendre en charge un chaton qui mange peu ?

Faire face à un chaton qui ne se nourrit pas en quantité suffisante et qui ne prend pas le poids attendu peut être effrayant. Pour surmonter cela, voici nos conseils :

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