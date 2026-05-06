Retrouvée aux côtés de 30 félins, cette chatte malvoyante touchée par des problèmes pulmonaires et de croissance attend sa future famille
Bliss a été recueillie par l’association Chatons Orphelins Montréal, elle a dû surmonter de nombreuses épreuves de santé et se porte beaucoup mieux. La chatonne est née dans un élevage qui utilisait les chats à des fins de reproduction, et a évolué aux côtés d’une maman qui n’avait pas suffisamment de lait pour la nourrir. Grâce au soutien de sa famille d’accueil, elle est aujourd’hui dans l’attente active d’une famille qui pourrait l’adopter.
Les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal se sont longtemps inquiétés pour cette chatte dont la croissance semblait anormale. Après des soins intensifs, beaucoup d’amour donné par sa famille temporaire, la chatte qui ne grandira pas comme les autres sait qu’elle est sur la bonne voie.
Un parcours du combattant
Dès les débuts, la santé de Bliss était précaire. Parmi les 6 chatons de sa portée, la chatonne était la plus petite, avec ses 595 grammes. Ne parvenant pas à manger seule, elle a été nourrie artificiellement et médicalisée. Malheureusement, à 5 mois, sa situation n’a que peu évolué, et Bliss a dû faire face à de lourds problèmes respiratoires. Traitée avec des médicaments, son poids n’a pas vraiment évolué, à 6 mois, elle pesait 900 grammes.
Les vétérinaires ont compris que la chatte ne grandirait pas plus, contrairement au reste de sa portée. Elle était également malvoyante de naissance.
Chatons Orphelins Montréal / Facebook
Une personnalité si attachante
Dans sa famille d’accueil, Bliss a conquis les cœurs des uns et des autres. Malgré ses soucis de santé, elle a toujours été très combattive. Fan des câlins, toujours prête à ronronner, elle est à la recherche de beaucoup d’affection.
À l’heure actuelle, l’association de Montréal, explique Love Meow, aimerait trouver une famille pour Bliss, de préférence habituée aux chats à la santé fragile.
Comment prendre en charge un chaton qui mange peu ?
Faire face à un chaton qui ne se nourrit pas en quantité suffisante et qui ne prend pas le poids attendu peut être effrayant. Pour surmonter cela, voici nos conseils :
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- Débuter par un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire un point sur les causes possibles
- Proposer une nourriture appétente avec des odeurs qui plaisent aux chatons
- Sécuriser les endroits de repas en évitant les situations stressantes, les bruits, le dérangement
- Préférer les petites quantités aux repas très copieux
- Peser le chaton toutes les semaines pour évaluer l’évolution concrète
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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