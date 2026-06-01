Affaiblie, une maman chat se bat jusqu’à ce que ses chatons soient en sécurité et trouvent une famille adoptive

Bénévole au sein de l’association IndyHumane, Jennifer a accueilli une chatte de tout juste 1 an et ses 3 petits en début d’année 2026. Baptisée Mouse, la jeune chatte pesait moins de 3 kg, mais était déterminée à se battre pour élever ses petits, même quand elle est tombée malade et a dû entrer en soins intensifs. Remise sur pattes grâce à un traitement médicamenteux, Mouse a pu continuer de s’occuper de sa portée jusqu’à ce que tous les chatons trouvent une famille et qu’elle-même soit adoptée.

Au début de l’année 2026, Jennifer, une bénévole de l’association de protection animale IndyHumane , a accueilli sous son toit une petite chatte et sa portée de 3 chatons. Bien que la chatte, baptisée Mouse, fût très faible et n’eût même pas 3 kg, elle était déterminée à s’occuper de ses petits.

newkittensontheblock / Instagram

Une chatte curieuse

Très vite, au sein du foyer d’accueil, Mouse s’est mise à explorer son environnement et à escalader tout ce qu’elle pouvait. « Elle saute vraiment très bien », déclarait Jennifer au média Love Meow . Pourtant, elle était très chétive. Mais cela ne l’empêchait pas d’aller de découverte en découverte, tout en prenant soin de ses bébés. Jusqu’à ce que la situation tourne au drame…

Placée en soins intensifs

Mouse est tombée malade, déclarant une forte fièvre et touchée de vomissements, elle a été conduite aux urgences vétérinaires. Mais les perfusions et les médicaments anti-nauséeux n’ont pas suffi à la remettre d’aplomb. Au contraire. Si bien qu’elle a dû être transférée en soins intensifs.

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Testée négative à la panleucopénie (maladie très contagieuse et souvent mortelle), Mouse n’a toutefois pas cessé de se battre. Bien que Jennifer ne fût pas très optimiste quant à la possible réunion de Mouse avec ses petits, en raison de son faible poids, situé en dessous des 3 kg, la chatte n’était pas prête à lâcher l’affaire.

« Maman Mouse allait tellement mieux »

Peu à peu, elle a repris du poil de la bête, si bien qu’il a été décidé qu’elle retrouve ses bébés. « C’était vraiment le scénario idéal », confiait Jennifer, qui n’a pas cessé de la surveiller et de lui apporter tous les soins nécessaires à son rétablissement. Sous les yeux de la bénévole, Mouse guérissait tout en s’occupant de ses 3 chatons et en s’épanouissant au sein de ce foyer temporaire. Elle a doucement révélé son caractère doux et affectueux, allant jusqu’à chercher la compagnie de Jennifer et dévoilant un tempérament qui, comme l’assurait Jennifer, ferait d’elle « un merveilleux atout pour sa future famille définitive ».

Toute la famille adoptée

Les bonnes nouvelles sont vite arrivées et se sont enchaînées, puisque, non seulement les chatons de Mouse, en bonne santé et vigoureux, ont tous été adoptés, Mouse, elle aussi, a trouvé une famille pour la vie. Tout ceci n’a été possible que grâce aux bons soins de Jennifer et au courage de cette jeune chatte résiliente.

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L’info Woopets : qu’est-ce que la panleucopénie ?

Également appelée typhus du chat, la panleucopénie infectieuse féline est une maladie virale.