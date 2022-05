Sa nouvelle petite amie, allergique aux chats, souhaite qu'il se débarrasse de son félin. Il prend une décision inattendue !

Photo d'illustration

Un utilisateur de Reddit a partagé la mésaventure qu’il a vécue avec sa petite amie, qui lui a demandé de se débarrasser de son chat car elle y est allergique. Un animal auquel lui et sa fille tiennent énormément et qui fait partie intégrante de leur famille, d’autant plus qu’il a été d’un soutien précieux quand l’enfant passait par une mauvaise phase.

Dans un forum Reddit où les auteurs livrent leurs expériences et demandent aux autres s’ils ont agi dans le bon sens, un utilisateur publiant sous le pseudonyme jacob_c22 a parlé de son histoire avec son chat et sa compagne.

Cela faisait 2 années que cet homme de 40 ans et sa petite amie étaient ensemble. Cette dernière a fini par emménager chez lui, où vivent également sa fille de 16 ans et leur chat. Au bout d’une semaine, vraisemblablement prise de malaises, elle a vu un médecin qui lui a annoncé qu’elle était allergique aux poils de félin.

Ce chat compte beaucoup pour jacob_c22 et sa fille. Ils l’avaient « adopté alors qu’il n’était qu’un chaton et qu’elle avait 13 ans. Cette période était difficile pour elle à cause de quelques faux amis ». En 3 ans, le quadrupède « a énormément aidé ma fille », poursuit-il.



Photo d'illustration

Il a discuté avec sa compagne et insisté pour qu’elle prenne des traitements soulageant ses symptômes. Ce qu’elle a refusé, voulant qu’à la place, il se sépare du chat. Elle lui disait que sa fille allait finir par s’en remettre et par passer à autre chose.

jacob_c22 lui a répondu qu’il n’avait pas du tout l’intention de laisser partir son chat. Il n’en fallait pas plus pour la faire sortir de ses gonds, et le ton est monté. Elle aurait impliqué sa mère dans la dispute et l’aurait même insulté, lui reprochant de ne pas avoir « le sens des priorités ».

« Le chat était là en premier »

Dans leur grande majorité, les utilisateurs de Reddit ayant réagi à cette publication ont pris sa défense et celle du félin. « Elle rejoint une famille avec un chat. Prends les médicaments ou n'emménage pas », a ainsi commenté Apotheuncary.

Pour suspicious-pepper-31, « le chat était là en premier. Elle n’a pas à vivre là-bas ». Quant à MySquishyFishy il/elle lui a conseillé de faire pucer son chat s’il n’est pas identifié, redoutant un « il est sorti et s'est enfui » de la part de la petite amie en question.