Habitué à son intimité, ce chat ne supporte pas sa nouvelle litière ouverte et le fait savoir (vidéo)

On ne se lasse pas des facéties de Nimbus, adorable chat Sibérien aux 2,7 millions de followers sur TikTok (« @nimbus_siberian »). Pourquoi est-il si populaire ? Est-ce en raison de sa belle et généreuse fourrure ? Est-ce plutôt parce qu’il est plein de surprises et fait constamment preuve d’espièglerie ? En fait, c’est un peu tout cela à la fois.

Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé de lui à plusieurs reprises, notamment quand sa propriétaire énumérait ses différents « métiers » dans une vidéo pleine d’humour ou encore lorsque l’on découvrait sa surprenante attitude face au coupe-griffes.

Dans une nouvelle vidéo que relaie Parade Pets, le chat affiche ses déboires avec la litière. D’ordinaire, Nimbus utilise ses toilettes sans aucun problème, mais la donne a récemment changé.

Le félin a subi une intervention chirurgicale. L’opération s’est déroulée sans accroc et il s’en remet parfaitement, mais le vétérinaire a suggéré à sa maîtresse d’effectuer quelques aménagements pour faciliter sa convalescence. L’un d’eux consistait à opter pour une litière ouverte, alors que jusque-là, Nimbus utilisait un modèle fermé.

D’après le praticien, la litière ouverte est plus pratique et plus sûre, en particulier parce que le quadrupède porte une collerette vétérinaire.



@nimbus_siberian / TikTok

Nimbus devra être patient

Nimbus a eu toutes les peines du monde à s’adapter au bac à litière non couvert. Se retrouver ainsi privé de l’intimité que lui conféraient ses toilettes fermées l’a quelque peu déconcerté.

Dans la séquence en question, mise en ligne le 13 mars 2025 et ayant généré 1,6 million de vues à ce jour, on le voit disperser le contenu du bac ou encore se rouler dedans sous le regard médusé du chien de la famille.

Le Sibérien n’est clairement pas ravi, mais qu’il se rassure ; une fois sa convalescence terminée, il pourra revenir à sa litière couverte préférée.