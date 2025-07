Le bonheur d’un chaton qui n’avait que des pierres pour s’amuser et à qui l’on offre un vrai jouet (vidéo)

Tous les chatons n’ont pas la chance d’avoir des jouets pour s’amuser et recevoir de l’affection. Certains sont livrés à eux-mêmes très jeunes, mais restent toutefois des bébés malgré les responsabilités qu’ils ont. Le jeune chat d’une vidéo virale en est la preuve et une bienfaitrice a décidé d’embellir son quotidien.

Sur TikTok, une utilisatrice se faisant appeler “la femme aux nombreux animaux” a présenté une nouvelle boule de poils à sa communauté. Il s’agit d’un petit chat noir qui venait sur sa propriété, probablement attiré par les chats qui vivent sur place. La bienfaitrice l’a alors repéré en train de jouer avec un caillou et, émue, lui a acheté ses propres jouets.

3 chats et une douzaine de chats vivent sur la propriété de la femme, d’où son pseudonyme. La plupart des félins sont arrivés chez elle par hasard et, même si elle ne les a pas tous adoptés, elle leur offre de la nourriture et de l’affection pour tenter d’améliorer leur quotidien.

Une scène émouvante

Comme elle l’a expliqué sous une publication, les refuges sont bondés et très peu acceptent de prendre en charge des chats errants. La bienfaitrice fait alors son possible pour qu’ils soient en sécurité et finance même leur stérilisation. Les chats se sentent en confiance à ses côtés et reviennent toujours. Récemment, une nouvelle boule de poils a fait son apparition.

Il s’agissait d’un chaton au pelage noir, encore insouciant du monde qui l’entourait. L’animal était en train de jouer avec un caillou, et, en le voyant ainsi, “la femme aux nombreux animaux” a décidé de faire quelque chose pour lui. Elle est allée lui acheter un jouet pour qu’il puisse s’amuser avec autre chose qu’une roche. Une chose est sûre : le chaton jeune félin a adoré ce cadeau !

Ever since all these stray cats and kittens started showing up at my house, I've found myself understanding some people who end up hoarding animals a little more. It doesn't always start with bad intentions. Sometimes it's just 1 or 2, then a few more… and before you know it, it's overwhelming. Compassion can grow into chaos if there's no help or support. Shelters are full and they said there was a 90% chance of them being put down in I brought them in. TNR is coming up in a couple of weeks for this baby girl.

La bonne-Samaritan a immortalisé le moment où le chaton a découvert ses jouets et l’a posté sur TikTok. La vidéo, relayée par Parade Pets, est devenue virale.

Dans la section des commentaires, de nombreux internautes se sont exprimés et ont notamment demandé à la bienfaitrice d’adopter le chat. Celle-ci a expliqué que ce n’était pas possible, car elle avait déjà beaucoup d’animaux.

En revanche, comme elle le fait pour chacun de ses protégés, elle veillera attentivement sur lui. Parallèlement, elle a d’ores et déjà pris rendez-vous pour le faire stériliser et, ainsi, contribuer à la lutte contre la surpopulation des chats. Elle a aussi proposé à ses abonnés de déposer leur candidature s’ils souhaitaient offrir une meilleure vie à son protégé.