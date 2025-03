L’au revoir déchirant d’une bienfaitrice au chaton qu’elle a sauvé et qui part pour une nouvelle vie (vidéo)

Les familles d’accueil sont très importantes dans le cadre du sauvetage d’animaux. Elles s’occupent de ceux qui ont besoin de plus d’attention, hébergent les pensionnaires qui ne supportent pas le refuge ou qui y sont depuis longtemps, et font bien plus encore. La plupart accueillent de nombreux animaux, mais cela n’empêche pas de créer des liens, comme le prouve une vidéo postée sur TikTok.