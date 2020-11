Qui en veut aux chats de Cazères ? La disparition inquiétante de 15 chats en une année sème la panique !

Photo d'illustration

Les habitants de Cazères, commune haut-garonnaise, sont de plus en plus inquiets pour leurs chats. 15 félins ont, en effet, disparu en l’espace d’une seule année. Des tirs de carabines sont évoqués, mais les corps restent introuvables.

Quelqu’un ou quelques-uns s’en prendraient-ils sciemment aux chats à Cazères (31) ? Les propriétaires d’animaux de compagnie qui vivent dans et autour du quartier de Pourtaoux en sont de plus en plus convaincus, comme le rapporte La Dépêche.

Ils ont été nombreux à faire part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux ces derniers mois. En un an, 15 disparitions de chats ont été signalées. Toutes ont eu lieu dans les environs du rond-point en « huit » reliant l’avenue de Saint-Julien, la rue du 19 mars 1962 et la rue Bertrand Caubet notamment.

L’un des riverains cités par La Dépêche indique que ses voisins lui avaient expliqué que « les tirs de carabines étaient courants envers les chats dans cette zone ». Il confie avoir l’intention de munir ses animaux de colliers GPS pour pouvoir suivre leurs déplacements.

Une autre habitante a fait état d’un tir d’arme à feu, dont son chat avait été victime lors du premier confinement. Heureusement, le félin a pu être soigné et sauvé par le vétérinaire. La gendarmerie a ouvert une enquête après que la propriétaire a déposé plainte. Néanmoins, 2 de ses chats ont disparu par la suite, une femelle en juillet, puis un mâle un mois et demi plus tard.

La plupart des chats restés introuvables n’ont pas l’habitude de s’éloigner excessivement du domicile de leurs maîtres.

Par ailleurs, d’autres disparitions tout aussi préoccupantes et mystérieuses avaient eu lieu auparavant dans le secteur, notamment en 2016. C’était l’un des animaux d’une Cazérienne prénommée Marie. Il avait été empoisonné à 3 reprises, avant de se volatiliser. 3 ans plus tard, son 2e chat s’est évanoui dans la nature, bien que pucé.

Jusqu’ici, aucun corps n’a pu être retrouvé.