Enfin libre après 3 ans de maltraitance, cette petite chatte joue pour la toute première fois de sa vie (vidéo)

Lorsqu’elle a adopté Bellatrix, Megan pensait que leur liens mettraient un peu de temps à se tisser. Mais contre toute attente, la jolie chatte noire et blanche a fait preuve d’une énorme résilience. À peine arrivée dans son nouveau chez elle, cette dernière s’est installée à son aise et a rapidement montré des signes de bien-être et de confort. En quelques heures, elle acceptait les caresses et s’endormait profondément dans les bras de son humaine. Puis, en quelques jours, elle se lançait déjà dans des parties de jeu endiablées ! Sur son compte TikTok, sa propriétaire a récemment posté une vidéo qui a fait fondre les internautes.

@megsaunders14 / TikTok

La libération

On y voit la chatte, surnommée Bella, s’amuser joyeusement avec une petite balle rouge et bleue. Le félin court après son jouet, de droite à gauche, puis se roule par terre de façon très enthousiaste. Pour Megan, cette scène est une magnifique victoire. En effet, Bella a été victime de maltraitance pendant 3 longues années et n’a jamais appris à jouer par le passé… “Voilà à quoi ressemble mon chat, enfin autorisé à jouer après 3 ans d’enfer…”, peut-on lire en légende. En 4 jours à peine, la vidéo a amassé plus de 387 000 vues et presque 92 000 likes ! Elle est devenue virale et a été repartagée par plusieurs médias dont Cattime.

Un amour immédiat

Dans une vidéo postée un peu plus tôt, Megana également documenté le premier jour de Bella dans son nouveau foyer. Loin de se cacher comme la plupart des chats traumatisés le font, la chatte se blottit contre ses humains et ronronne de plaisir. Ces images attendrissantes sont la preuve d’un lien puissant qui s’est établi en quelques heures à peine et qui a fait fondre les cœurs des nombreux internautes passés par là. “J’espère qu’elle oubliera tous ses mauvais souvenirs”, affirme l’un d’entre eux tandis qu’un autre remercie chaleureusement Megan d’avoir “offert un foyer aimant à ce doux bébé”. Il ne fait aucun doute que Bella finira sa vie au chaud et entourée d’un amour débordant !

A lire aussi : Une chatte maigre et errante sur le point de mettre bas court vers une femme dans l'espoir d'être aidée

@megsaunders14 / TikTok