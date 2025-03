La couleur de pelage hors du commun de cette chatte sauvée in extremis interroge les observateurs (vidéo)

Tuxedo ou calico ? Les 2 à la fois. La robe de Kitty marie, en effet, ces 2 couleurs et lui confère une apparence hors du commun. Elle fait sensation sur les réseaux sociaux, comptant des centaines de milliers de fans subjugués par sa beauté.

Kitty, une adorable chatte à l’apparence exceptionnelle, vit en Italie avec sa propriétaire Mariacarla Caruso. Cette dernière l’avait recueillie et adoptée en mars 2021, alors que la féline n’était encore qu’un tout petit chaton. Sa propriétaire pensait d’ailleurs qu’elle n’avait vu le jour qu’une poignée d’heures plus tôt, tant elle était minuscule.

Mariacarla Caruso et sa famille lui avaient littéralement sauvé la vie. Elles avaient entendu des miaulements provenant de la rue, devant leur maison. En sortant, elles avaient découvert Kitty dans un sac plastique accroché à une branche d’arbre.

Nourrie et soignée, la jeune chatte a grandi dans des conditions optimales grâce à l’amour et l’attention de ses bienfaiteurs. Pour Mariacarla Caruso, ce qu’a vécu Kitty est « une histoire triste avec une fin heureuse ».

Aujourd’hui âgée de 4 ans, Kitty est un membre joyeux et épanoui de sa famille. Elle est même devenue une petite star des réseaux sociaux, puisque le compte TikTok « @thejacketcat » est suivi par plus de 326 000 followers.

Sa propriétaire y partage des vidéos d’elle depuis début 2024, et le succès a rapidement été au rendez-vous. Ce qui vaut à Kitty une telle popularité, c’est en grande partie son look unique. La couleur de sa robe est, en effet, constituée d’un mélange de tuxedo et d’écaille de tortue (tortoiseshell, tortie…).



@thejacketcat / TikTok

Quand tuxedo et calico s’unissent

La tête et la poitrine de cette chatte sont, en effet, typiquement tuxedo, tandis que tout le reste de son corps présente des motifs écaille de tortue, voire calico, si l’on prend en compte les marques blanches. Comment pourrait-on appeler un tel pelage ? Le terme « torxedo » pourrait lui seoir, tout comme celui de « tuxelico »…

On peut admirer la magnifique fourrure de Kitty, l’amie féline de Mariacarla Caruso, dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 13 février 2025 et relayée par Newsweek :

