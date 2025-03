Il découvre un chat réfugié dans son placard et apprend la triste raison qui pousse le félin à se cacher

Glen, un adorable tabby, vivait au sein d’une famille qui l’avait adopté plusieurs années auparavant. Quand cette dernière s’est agrandie et que des enfants sont nés, il a eu du mal à trouver sa place et n’était plus à l’aise chez lui. Il s’est alors réfugié chez un voisin, qui a pris soin de lui et a veillé sur son bien-être.

Glen est un ancien chat errant qui a passé quelque temps dans la rue avant d’être adopté par une famille. Tous vivaient ensemble harmonieusement jusqu’à ce que ses propriétaires deviennent parents. La présence des enfants stressait beaucoup le félin, qui passait de moins en moins de temps à la maison.

The Stray Cat Club / Facebook

Il se réfugiait chez son ange gardien

L’animal a alors trouvé le chemin du domicile de son voisin, où il a fini par entrer. Il s’est alors confortablement installé dans son placard avant d’être repéré. Loin de le chasser, le voisin a commencé à se prendre d’affection pour l’animal, qui revenait fréquemment se reposer chez lui. Le bienfaiteur a tenté de retrouver sa famille et, comme personne ne s’est manifesté pour le récupérer, l’animal a été confié au refuge The Stray Cat Club.

Le personnel a scanné sa micropuce et c’est ainsi qu’il a découvert son histoire, ainsi que son mal être. Contactée par le refuge, la famille du félin a déclaré avoir tenté de garder Glen chez elle, mais le quadrupède passait son temps à se cacher sous le lit. Ce n’était pas une vie paisible pour lui et il valait mieux qu’il trouve un foyer plus adapté.

Un quotidien plus doux

Glen a donc été pris en charge par les bienfaiteurs, puis a été placé dans une famille d’accueil. Cette dernière a fait la connaissance d'un chat très affectueux, qui ne demandait qu’à être aimé : « Il suit sa famille d'accueil partout et ronronne dès que vous lui parlez », partageait un porte-parole de l’association dans un témoignage rapporté par Love Meow.

Le félin était une boule d’amour en quête d’affection. Il méritait de vivre dans un endroit où il se sentait bien et son souhait s’est réalisé quelques semaines après son arrivée au refuge. La boule de poils a trouvé une nouvelle famille beaucoup plus adaptée. Cette fois, il n’a plus besoin de se cacher, car son quotidien est bien plus paisible.