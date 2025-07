La première rencontre entre un chaton et un cheval immortalisée dans une vidéo touchante

Theo, un chat croisé Sibérien et Norvégien, est une petite star sur Instagram. Du haut de ses 6 mois, il est déjà suivi par plusieurs milliers de personnes. Le contenu posté sur sa page montre son quotidien de chat vivant dans la forêt avec ses maîtres. Des chevaux aussi partagent leur propriété, et bien qu’ils soient 3 fois plus grands que lui, le félin ne se laisse pas impressionner. Au contraire, il apprécie leur compagnie.

Il faut dire que Theo n’a pas peur de grand-chose. Il n’est encore qu’un chaton, mais a déjà expérimenté de nombreuses activités grâce à ses propriétaires. Balades en kayak, escalade sur les arbres, ou encore pêche à l’épuisette, le quadrupède ne s’ennuie jamais !

@thenorwegiansib / Instagram

Un moment plein de douceur

Theo n’est pas qu'entouré d’humains. Des chevaux font aussi partie de sa vie, et il semblerait qu’il se soit lié d’amitié avec l’un d’eux en particulier. Dans une vidéo relayée par Pethelpful, la boule de poils apparaît dans un moment de complicité avec son ami équidé. Elle est allongée aux sabots de ce dernier, réalisant sa toilette sans aucune inquiétude.

Le cheval est très intéressé par Theo et le câline dans les séquences suivantes avec son museau. Le félin apprécie grandement ce moment, comme il est possible de le lire sur son langage corporel. Il revient d’ailleurs à plusieurs reprises se balader entre les pattes de son ami.

Les internautes, émus par la scène, étaient nombreux à la commenter dans la section dédiée : « Une rencontre exceptionnelle où chacun semble serein, confiant et respectueux. Moments rares et précieux », écrivait l’un d’eux, « Trop mignon ! Le début d'une belle amitié », commentait quelqu’un d’autre. Effectivement, il semblerait qu’un lien précieux soit en train de se tisser entre les 2 animaux !