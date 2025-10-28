Privé de la vue, ce chat aveugle retrouve ses repères en sentant la main de sa maîtresse adorée (vidéo)

Nous sommes habitués à considérer les chats comme des êtres indépendants et autonomes. Il est ainsi facile d’oublier l’importance que l’on peut avoir dans leur cœur. Pour eux, le simple fait de nous voir est suffisant pour les rassurer. Aussi, lorsqu’un félin perd l’usage de la vue, son monde se retrouve complètement bouleversé. Dans sa quête de nouveaux repères, ses autres sens prennent alors le relais, mais nous restons toujours le centre de son monde. De simples gestes, comme nous toucher la main ou nous sentir, sont alors essentiels à son quotidien. Et cela donne parfois des scènes absolument touchantes.

Sans être aveugles, les chats utilisent déjà beaucoup le toucher pour percevoir leur environnement, que ce soit par leurs pattes ou leurs vibrisses. L’odorat occupe également une place importante. Aussi, lorsqu’ils perdent l’usage de leurs yeux , ces 2 sens deviennent alors une véritable boussole pour nos compagnons à 4 pattes.

Face à une telle perte de repères, certains matous ont particulièrement besoin d’être rassurés. Et quoi de mieux qu’un humain attentionné pour cela ? Une récente vidéo publiée sur TikTok et reprise par PetHelpful montre à quel point les félins peuvent avoir besoin de nous dans ces moments-là.



© @user82620803872464 / TikTok

On peut ainsi assister à une scène extrêmement touchante d’un chat aveugle couché sur le flanc et qui sent la main de sa maîtresse à proximité de lui. Aussitôt, il cherche à attirer près de lui cet élément si sécurisant. Comment ne pas fondre littéralement devant sa réaction, lorsqu’il se met à patouner, puis à frotter sa tête contre le doigt de son humaine adorée ? Quel incroyable témoignage d’amour et de reconnaissance de sa part.

