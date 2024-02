L'attitude émouvante d'un chien squelettique comprenant qu'il est sur le point d'être sauvé (vidéo)

Tout ce que Nico espérait, c’était un peu de gentillesse. Ce chien errant cachectique a eu droit à bien plus que cela grâce à l’équipe de bénévoles qui l’a découvert et pris en charge. La vie du quadrupède était sur le point de changer.

Le premier sauvetage de l’année de Stray Rescue of St. Louis, une association de protection animale basée dans le Missouri (Etats-Unis), a été particulièrement émouvant. Il est rapporté par The Dodo.

C’était une froide journée de janvier. L’organisation avait été contactée au sujet d’un chien en détresse. Quand l’équipe de bénévoles dirigée par Donna Lochmann a retrouvé ce dernier et est descendue du véhicule, il semblait ne pas savoir comment il devait réagir. Il avait peur de ces personnes qu’il ne connaissait pas, mais il avait également tant besoin d’une main tendue.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Le quadrupède était dans un état de maigreur extrême. Il était adossé au mur d’une maison en attendant que quelqu’un lui vienne en aide. Donna Lochmann et ses camarades l’ont approché lentement. Quand ils ont pu le caresser, l’animal s’est totalement détendu, comme s’il comprenait que sa souffrance était sur le point de prendre fin.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Les bénévoles n’ont même pas eu à le tenir en laisse pour le faire monter à bord de la voiture. Il s’est laissé porter sans la moindre résistance, s’abandonnant à son soulagement d’avoir enfin rencontré des âmes bienveillantes.

Donna Lochmann et son équipe l’ont appelé Nico. Elles l’ont emmené dans les locaux de l’association, où il a été examiné par un vétérinaire.

Un concentré de tendresse

Le chien ne pesait que 15 kilogrammes, alors qu’il devait en faire le double. Il a commencé un régime alimentaire spécial destiné à l’aider à reprendre du poids graduellement.

Très vite, les bénévoles ont pu constater à quel point il était affectueux. « Dès que vous ouvrez la porte, il se jette dans vos bras à une vitesse incroyable », indique l’association.

« Il reprend du poids lentement et en toute sécurité dans sa famille d'accueil, poursuit Stray Rescue of St. Louis. Sa mère d’accueil dit que ce qu'il préfère, c'est donner des bisous ! C'est le plus doux des anges ! »

Donna Lochmann espère lui trouver une famille aimante pour toujours quand il sera totalement rétabli.