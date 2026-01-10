Elle teste son prétendant sur une application de rencontre avec la photo d'un chat trouvé dans une benne, sa réponse immédiate la bouleverse

Bien souvent, les plus belles histoires commencent là où on ne les attend pas. Entre hasard, bienveillance et coup de cœur immédiat, un chat au parcours chaotique a su jouer un rôle déterminant dans la vie de 2 humains, transformant une simple discussion en ligne en une aventure pleine de tendresse et de promesses.

Difficile de résister à la bouille et à la gentillesse de Truffles. Pourtant, ce chat tuxedo auquel il manque un bout d’oreille n’a pas eu la vie facile avant de faire la connaissance de Kathrine Warren et Lee Pillaro, sans oublier Ellen, celle qui a pris soin de lui au refuge.

Kathrine Warren et Lee Pillaro s’étaient connus via une application de rencontre. Pendant qu’ils discutaient, la première a envoyé à son futur compagnon la photo de Truffles et lui a raconté son triste parcours. Le félin avait, en effet, été découvert dans une benne à ordures.



Il avait ensuite été recueilli par la Telluride Humane Society, une association de protection animale basée dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis).

“Je savais que je devais lui offrir une belle vie”, raconte Lee Pillaro, qui a toujours aimé les chats, à Newsweek . Kathrine Warren le savait, d’où l’idée de lui parler de Truffles.

Aujourd’hui, un an après cet échange, Lee Pillaro et Kathrine Warren sont en couple et comblés de bonheur par Truffles, qu’ils ont adopté. Ils ont d’ailleurs 3 autres chats.

“Un chat trop adorable pour ne pas avoir été aimé”

L’histoire de ce matou a récemment été racontée en vidéo sur le compte TikTok “@matilda.and.the.boys”.

Ellen, directrice du refuge de la Telluride Humane Society, s’était occupée de lui dès son arrivée, puis l’avait confié à une famille d’accueil, celle de l’un des collègues de Kathrine Warren.

En quelques semaines, la décision d’adopter Truffles a été prise par le couple, pour qui c’était une évidence.

He's estimated to be about 8 or 9 years old. From street kitty to social media darling in just one year.

“Quand je l'ai adopté, on m'a dit qu'il était un chat errant, mais je suis persuadé qu'il a déjà eu un foyer, dit Lee Pillaro. C'est un chat trop adorable pour ne pas avoir été aimé.”