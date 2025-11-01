« Il la manipule dans tous les sens », un chaton gris plein d’énergie, révèle à son propriétaire sa peluche Pokémon préférée (vidéo)

Ce chaton gris est un entraîneur de Pokémons hors pair. Il a montré à son propriétaire quel était son acolyte préféré : Evoli. Au-delà du personnage, ce jouet est devenu un vrai repère pour le jeune félin, qui canalise ses émotions, tout en laissant son énergie s’exprimer.

Pour les internautes, le chaton n’a pas choisi le Pokémon Evoli par hasard. Avec un potentiel d’évolution impressionnant, le personnage se réinvente. Pour les personnes et les fans de Pokémon ayant vu la vidéo du chaton postée sur TikTok, le choix de cette peluche est un présage d’une belle capacité de progression. Pour PetHelpful, c’est aussi l’occasion de rappeler que le jeu est essentiel à la vie du chat, qui trouve son équilibre dans ces moments particuliers.

@tarokittynyc / TikTok

Un lien particulier

Dans la vidéo, on constate en effet que le lien de ce chaton, nommé Taro, avec sa nouvelle peluche est très particulier. Il la manipule dans tous les sens, la transportant partout, comme si elle était un vrai compagnon. La peluche est vraisemblablement la préférée du jeune félin. Le propriétaire ne semble pas pouvoir séparer son animal de ce Pokémon sur lequel il a jeté son dévolu. Les milliers de vues accumulées sous la vidéo témoignent d’une grande tendresse pour ce chat sensible à ce jouet particulier qui sort directement de l’univers Pokémon.

Le coup de pouce de l’herbe à chat

Il est probable que l’attitude du minet s’explique aussi par la présence d’herbe à chat dans la peluche. De nombreux jouets pour chats en contiennent, pour une raison précise. En effet, cet ingrédient aide à calmer l’anxiété et le stress du chat, et peut aussi inciter le félin à jouer et se dépenser. L’herbe à chat fait particulièrement bien son effet chez ce félin qui se défoule et semble prendre du plaisir à cela.

@tarokittynyc / TikTok

A lire aussi : Condamnée trop tôt, cette chatonne traverse le pays pour une opération vitale et découvre enfin la douceur d’un foyer

Jouer : un temps essentiel dans la vie du chat

Le fait de jouer fait partie de la vie du chat. Pour qu’il maintienne une bonne santé physique et psychologique, le jeu doit être quotidien et varié. Le jeu à cette double fonction de pouvoir dépenser un trop plein d’énergie, et de soulager un stress parfois trop présent.

Les propriétaires ne doivent pas hésiter à acheter des jouets pour chats qui leur plaisent également. Avoir une attache émotionnelle avec un objet est toujours un plus. Ce propriétaire qui a adopté un Pokémon garni d’herbe à chat a tout bon et peut contempler tous les jours le succès rencontré auprès de son chat.