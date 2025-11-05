De prostrés et terrorisés, ces 4 chatons deviennent des boules d’amour grâce à la bienveillance de leur maman d’accueil

À 5 semaines, les chatons ont déjà commencé à développer leur caractère et, en principe, leur socialisation a déjà débuté. Cette étape de leur vie est primordiale, et elle conditionne leurs réactions face à ce qui les entoure (sons, humains, autres animaux…). Aussi, lorsque de petits félins sont recueillis sans avoir été habitués au contact de l’Homme, un long processus d’adaptation doit alors se mettre en place.

Ashley est la directrice de Liberation Cat House, un refuge entièrement composé de bénévoles. Récemment, elle et son équipe se sont vu confier une portée de 4 chatons âgés de 5 semaines. Les pauvres boules de poils étaient alors complètement désemparées et effrayées. Il est vite apparu qu’il leur faudrait une famille d’accueil pour s’épanouir pleinement. Avec son grand cœur, Ashley a donc pris les petits félins sous son aile protectrice.



© foster.love.repeat / Instagram

Interrogée par Love Meow , elle raconte sa première rencontre : “J'avais juste envie de les prendre tous dans mes bras et de les câliner, mais je savais qu'il fallait y aller doucement et gagner leur confiance”. Effectivement, peu habitués aux contacts humains, les chatons se montraient particulièrement craintifs , leur petit corps se tendant à chaque caresse.

La maman d’accueil a donc dû apprivoiser ces chatons et leur personnalité : Jalapeño, le tigré timide qui se cachait derrière ses frères et sœurs, Cinnamon, un autre tigré un peu moins farouche, Pepe, le tuxedo aux moustaches blanches, et enfin Rosemary, probablement la plus réticente aux câlins.



© foster.love.repeat / Instagram

Cependant, avec un peu de patience et beaucoup d’amour, même les caractères les plus sauvages finissent par baisser leur garde . Ainsi, petit à petit, chaque chaton a réussi à s’habituer à la présence et aux contacts d’Ashley. Certains se montrent encore un peu timides, mais ronronnent bien vite au bout de quelques caresses. Leur véritable nature se dévoile alors. Pepe est toujours prompt à jouer, Jalapeño se montre curieux, Rosemary est plus réservée, quant à Cinnamon, c’est la plus audacieuse de la bande.

Grâce à la bienveillance de leur maman d’accueil, ces 4 chatons, initialement terrorisés par le contact humain, attendent désormais avec impatience de trouver leur famille pour la vie.