Présidentielle 2022 : pouvez-vous aller au bureau de vote avec votre animal pour l'élection du second tour ?

Photo d'illustration

Au lendemain du débat entre les 2 prétendants à l’Elysée et à quelques jours du second tour, peut-on voter en compagnie de son chat ou son chien ? Si, pour certains animaux comme les chiens d’assistance et ceux des catégories 1 et 2, la réponse est claire, elle l’est moins pour les autres.

A 3 jours du second tour de l’élection présidentielle, les électeurs qui ont un chien, un chat ou tout autre animal de compagnie peuvent se demander s’il leur est possible de se faire accompagner de ce dernier au moment de déposer leur vote. Une question qui se pose d’autant plus que, comme de coutume, le scrutin a lieu un dimanche, une journée dont profitent généralement les propriétaires pour des promenades plus longues avec leurs fidèles compagnons.

En fait, on ne relève aucune indication dans les directives du ministère de l’Intérieur qui autorise ou, à l’inverse, interdise la présence d’animaux de compagnie dans les bureaux de vote, rappelait Le Figaro le mercredi 20 avril.

En pratique, c’est au responsable de chaque bureau de vote de prendre les dispositions qu’il estime nécessaires pour garantir la bonne tenue du scrutin, y compris en ce qui concerne l’accès aux animaux de compagnie.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que les chiens d’assistance sont acceptés. Leur présence dans les lieux ouverts au public, comme le sont les bureaux de vote, est autorisée en vertu de la loi du 11 février 2005. Tout aussi sûre est l’interdiction des chiens des catégories 1 et 2 (d’attaque ou de défense) dans ces espaces.

Dans le doute, mieux vaut s’abstenir

Pour le reste, le mieux serait donc de s’abstenir d’emmener son animal au bureau de vote. D’une part, pour éviter les désagréments en cas de refus. Et de l’autre, le cas échéant, épargner à son chien ou chat les désagréments liés à l’attente et le stress.

Outre-Manche, la situation est différente ; les animaux de compagnie sont clairement acceptés dans les bureaux de vote au Royaume-Uni. Leur présence est même encouragée, car elle constitue une motivation supplémentaire pour aller voter.