Un chat rancunier rappelle à sa façon à ses humains qu'ils n'auraient jamais dû partir en vacances sans lui

Les propriétaires de Willow auraient bien aimé pouvoir emmener ce chat en voyage, mais ils ne pouvaient pas le faire et se sont donc absentés pendant 2 semaines. A leur retour, alors qu’ils s’attendaient à ce qu’il leur fasse la fête, le matou blessé dans son amour propre leur a réservé un accueil particulièrement froid.

Willow, chat Ragdoll d’un an, est la vedette du compte TikTok « @willowthefurrball » où ses aventures sont suivies par plus de 70 000 followers. Il est l’un des 2 membres félins de sa famille, l’autre étant de la même race.



@willowthefurrball / TikTok

Cette dernière habite Leeds dans le nord de l’Angleterre. Sa propriétaire Ava, 22 ans, et le mari de celle-ci étaient récemment partis en vacances sur l’archipel de Zanzibar, en Tanzanie. Le couple ne pouvait pas emmener les chats, d’une part pour leur éviter la fatigue et les risques du voyage, et de l’autre car le pays de destination est caractérisé par un climat équatorial très chaud.

Le séjour d’Ava et son conjoint sur les îles tanzaniennes a duré 2 semaines. Ils en ont pleinement profité, mais avaient tout de même hâte de rentrer à la maison et surtout de retrouver leurs chats adorés.

Willow était certainement ravi de les revoir lui aussi, mais la rancune qu’il éprouvait semblait l’emporter largement sur tout le reste. Il leur en voulait manifestement d’être partis sans lui aussi longtemps.

Eux qui s’attendaient à un accueil festif de sa part ont été surpris de constater qu’il refusait de poser les yeux sur eux et qu’il restait totalement silencieux, alors qu’il était d’habitude plutôt bavard.

« Nous nous sommes rattrapés avec plein de câlins et de friandises »

Ava a offert aux internautes un aperçu de la « grève du silence » dont le Ragdoll a gratifié ses humains dans un diaporama partagé sur TikTok le 29 janvier 2025. On peut ainsi voir sur chacune de ces photos qu’il détourne le regard pour exprimer son mécontentement.

@willowthefurrball / TikTok

Cet épisode n’a toutefois duré que quelques jours et Willow est revenu à de meilleurs sentiments. « Nous nous sommes rattrapés avec plein de câlins et de friandises, explique, en effet, Ava à Newsweek. Au bout de 4 jours, il a fini par revenir vers nous ».