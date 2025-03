Un chat découvre le jouet que ses propriétaires ont fabriqué à partir d'un vieux carton et en tombe instantanément amoureux (vidéo)

Le compte TikTok « @oscarandcora » est consacré à un duo de chats répondant aux noms d’Oscar et Cora. Le premier est un mâle possédant un épais pelage tigré. Sa congénère a, quant à elle, une robe tabby marbrée. Ils vivent en Australie, et leur propriétaire partage toutes sortes d’astuces et de créations DIY destinées à améliorer et embellir le quotidien des chats.

C’est justement une vidéo de cet acabit que la jeune femme a récemment mise en ligne et qui est rapidement devenue virale, puisqu’elle a généré un million de vues à ce jour.

On y découvre un projet qui a reçu la pleine approbation des félins, surtout Oscar. Il s’agit d’une plateforme de jeu entièrement faite maison à partir d’une vieille boîte en carton.

La maîtresse a créé des ouvertures sur toutes les faces et y ajouté des jouets suspendus ; un poisson, une souris et quelques plumes notamment… Elle a présenté l’accessoire qu’elle a fabriqué à ses chats, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été conquis.



@oscarandcora / TikTok

Oscar ne peut plus s’en passer

Cora s’y est brièvement intéressée, tandis qu’Oscar en est devenu totalement accro. Dans la vidéo, on le voit, en effet, s’en donner à cœur joie en agitant les suspensions dans tous les sens. Il se couche même sur le dos pour les atteindre plus facilement.

On ignore la durée de vie de ce jouet, le matou ne l’ayant pas vraiment ménagé, mais l’idée est excellente et prouve qu’il suffit d’avoir un minimum de créativité et l’envie de bricoler pour rendre son animal de compagnie heureux sans dépenser une fortune.

« Stop ! Ne jetez pas la boîte [en carton] ! Faites ceci à la place ! », suggère d’ailleurs la propriétaire de Cora et Oscar dans la légende de la vidéo, que relaie Newsweek et que voici :

