Recueillie alors qu’elle errait, elle détecte aujourd’hui les crises de son maître diabétique avant même qu’il ne s’en rende compte

On ne connaît rien du passé de Goldie… La jolie chatte écaille de tortue semble avoir erré dans la rue pendant de longs mois avant d’être trouvée et recueillie par une famille originaire de l’État du Maine, aux États-Unis. Habituée à vivre dans la rue, la minette n’a cependant pas mis beaucoup de temps avant d’apprivoiser son nouvel environnement ainsi que sa toute nouvelle famille. Elle s’est d’ailleurs particulièrement attachée à son maître, atteint de diabète, lui témoignant ainsi chaque jour son amour et sa reconnaissance. Un beau jour, l’homme a remarqué que Goldie avait pris l’habitude de régulièrement renifler son haleine. De la même façon, le comportement de la chatte changeait totalement à chaque fois qu’il s’apprêtait à faire une crise…

© Terri Hutchinson

Un ange qui veille

Aussi étonnant que cela puisse paraître, à l’instar des chiens d’assistance, Goldie avait en effet le don de prévenir les chutes du taux de sucre dans le sang de son humain ! Comme l’a expliqué le média Catster, elle veillait sur lui même la nuit, puisqu’une crise peut tout à fait surgir lorsque son maître est endormi. En cas de baisse de glycémie trop drastique, les conséquences peuvent être dramatiques et aller jusqu’à la perte totale de conscience. En se fiant à la respiration de son humain ainsi qu’à ses changements d’odeurs, Goldie pouvait intervenir si besoin, ce qu’elle a d’ailleurs fait plus d’une fois… Pour l’alerter et le réveiller, elle n’hésite pas à lui marcher dessus et, si ça ne fonctionne pas, elle grimpe alors sur son humaine afin que celle-ci puisse intervenir rapidement.

A lire aussi : Ce chaton réalise enfin son rêve de rencontrer les chiens de sa mère d’accueil et les suit partout dans la maison (vidéo)

© Terri Hutchinson

Reconnaissante à jamais

Depuis le premier jour de son arrivée dans son nouveau foyer, Goldie se montre douce, câline, joueuse et très à l’écoute. C’est une petite chatte exceptionnelle qui n’hésite pas à montrer quotidiennement son affection à ses sauveteurs. Aujourd’hui encore, elle mène une vie formidable à leurs côtés et continue de veiller tendrement sur la santé de son humain.