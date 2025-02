Une femme s’inquiète pour son chat ayant un comportement dépendant après le décès de son propriétaire

Tout changement de comportement est à prendre en compte chez un chat, en particulier lorsqu’un drame tel qu’un décès vient de survenir dans sa vie. Jay, une jeune femme de 22 ans originaire de l’Ohio (États-Unis), aussi connue sous le pseudonyme /u/janegayz sur le réseau Reddit, a partagé ses préoccupations à propos de son chat, Captain. Au rendez-vous, ses abonnés investis ont répondu à ses inquiétudes.

Un problème de dépendance

Captain est un adorable chat avec un doux regard. Sa maîtresse, Jay, l’a récupéré après le décès de son père, il y a peu. Auparavant, c’est également la jeune femme qui avait trouvé le félin derrière une benne à ordures et était venue à son secours. Confié à son père, Captain avait trouvé le réconfort dont il avait besoin et avait une relation très fusionnelle avec son maître. Lorsque ce dernier est décédé, tout le monde de Captain s’est écroulé.

Depuis, il se montre très proche de Jay, comme s’il ne trouvait que du réconfort auprès d’elle. Il se glisse entre ses jambes et la suit partout. Lorsqu’elle s’absente, Captain se retrouve perdu, bien qu’il soit toujours gardé par la grand-mère de la jeune femme.

Jay confiait à Newsweek : « Je vis avec ma grand-mère, et elle me dit que c’est un chat complètement différent quand je ne suis pas là. Il ne veut pas jouer avec elle et ne veut être caressé que par moi ».

Un comportement problématique

Le fait que Captain soit très proche de sa maîtresse aurait pu ne pas être un problème en soi, mais Jay s’inquiète car pour elle ce comportement a un lien évident avec le décès de son père. Elle expliquait : « Je l’ai emmené chez le vétérinaire pour cela, et ils m’ont dit que c’était quelque chose qui pourrait passer avec le temps, qu’un traitement médicamenteux ne serait pas la solution ». Le diagnostic d'une dépression restait quand même sous-jacent.

Encore inquiète concernant son compagnon félin, Jay a sollicité sa communauté Reddit pour avoir quelques éléments de réponse. Dans le même temps, le Dr Linda Simon a pu donner son avis sur la situation auprès de nos confrères de Newsweek. La professionnelle détaillait : « Il se peut qu’il soit un chat plus nerveux que la moyenne, cela peut être dû à des antécédents dans son parcours de vie et à une part de génétique ».

« Mon père l’appelait ‘mon petit copain’ »

En échangeant avec sa communauté, Jay s’est rappelé du quotidien que Captain vivait avec son père et de la relation fusionnelle qui les unissait. Elle a pu lire de nombreux témoignages similaires. La jeune femme a aussi pu être rassurée par des phrases comme : « Je comprends parfaitement vos inquiétudes, mais je ne pense pas qu’il y ait de quoi s’inquiéter ».

L’important, selon la majorité des utilisateurs, est d’offrir des stimulations régulières au chat, et bien évidemment de continuer de veiller sur lui. Bien souvent, ce genre de situation nécessite du temps et beaucoup de patience. Nous souhaitons beaucoup de courage à Captain et à sa maîtresse qui découvriront sans doute prochainement un quotidien plus équilibré et serein.