Porté disparu en plein hiver, un chat plonge ses maîtres dans l’angoisse la plus totale

Le « Hogmanay », en Écosse, est le nom donné au réveillon du Nouvel An. Alors que de nombreux habitants du pays s’apprêtaient à faire la fête le 31 décembre dernier, les Low ont connu un véritable cauchemar ce soir-là. Leur chat adoré, Ginger, s’en est allé de chez eux.

Une année qui commence mal

Rapidement, le félin roux n’a plus donné aucun signe de vie. Susan Low et ses proches se sont lancés dans d’inlassables recherches pendant plusieurs jours, en compagnie d’autres habitants de la ville d’Alness. Ils ont fouillé de fond en comble la carrière Pat Munro, où ils pensaient qu’il aurait pu se réfugier – en vain.

Susan Low

Leur inquiétude était grandissante, notamment à cause du froid de janvier. Les températures étaient glaciales, et la famille de Ginger a commencé à craindre le pire, rapporte le Northern Times. Un appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux n’avait pas non plus permis de localiser le félin.

Le coup de téléphone qui change tout

Alors que les espoirs des Low s’amenuisaient, ils ont reçu un coup de téléphone le 20 janvier dernier. Kelly, une amie de Susan qui travaille dans une entreprise de recyclage, l’a appelée pour lui dire que Ginger avait été retrouvé dans une benne à ordures, à Perth (soit à plus de 200 km de la ville d’Alness).

Shore Recycling

Le félin avait eu le bon réflexe de s’y réfugier à quelques pas de son domicile, le soir de sa disparition. Cependant, la benne en question avait été déplacée à 2 heures et demie de route de chez lui. C’est ainsi qu’il est arrivé, malgré lui, au sud du pays.

Pendant 20 jours, Ginger a survécu sans nourriture, et ne pouvait compter que sur l’eau de pluie pour s’hydrater. Son état de santé est rapidement devenu le centre de toutes les inquiétudes. Les employés de Shore Recycling, qui l’ont retrouvé à Perth, l’ont de suite emmené chez un vétérinaire.

Shore Recycling

C’est aussi grâce à sa puce électronique que ses maîtres ont pu formellement être identifiés. « Il était à peine vivant et avait besoin de soins urgents lorsqu’il a été découvert. Les vétérinaires m’ont appelée pour m’annoncer qu’il répondait bien aux traitements. Nous sommes allés le rechercher dès le lendemain », se souvient Susan.

Reprendre l’année du bon pied

Après cette mésaventure, Ginger se porte à merveille. Le chat et ses proches sont les plus heureux du monde. Il a retrouvé Ewan et Emma, les 2 enfants de son foyer, qui le choient au quotidien et s’assurent de lui donner tout l’amour qui lui a tant manqué.

James Mackenzie / Northern Times

Susan, elle, est reconnaissante envers tous ceux qui l’ont aidée à revoir son matou adoré : « Nous ne remercierons jamais assez le personnel de Shore Recycling et de Tay Valley Vets de l’avoir sauvé. L’équipe vétérinaire était très attachée à lui et a voulu lui dire au revoir, c’était très émouvant », a-t-elle déclaré.

Susan Low