Réveillon du Nouvel an 2022 : attention aux feux d'artifice et au stress engendré pour vos animaux

C’est bien connu, bon nombre de chiens entrent dans un état de panique quand ils sont surpris par un feu d’artifice. Les spécialistes appellent les propriétaires canins la vigilance à l’approche des festivités du Nouvel an.

A l’issue d’un Conseil de défense sanitaire tenu à la mi-décembre, le Premier ministre Jean Castex invitait les municipalités à renoncer aux feux d’artifice prévus pour la Saint-Sylvestre. Une mesure parmi celles destinées à éviter les rassemblements pour ralentir la propagation du variant Omicron du Sars-Cov-2 lors des fêtes de fin d’année.

Certaines communes ont néanmoins décidé de maintenir leur show pyrotechnique ; Cannes en fait partie. De plus, des personnes pourraient très bien braver l’interdiction de la vente et de détention de ces dispositifs, et tirer des feux d’artifice ou allumer des pétards. Ils ne sont certes pas aussi spectaculaires, mais sont aussi de nature à effrayer les chiens. On sait, en effet, que nos amis canidés sont particulièrement sensibles à ces déflagrations. Certains en sont même terrorisés, ce qui donne parfois lieu à des crises de panique et même des fugues.

Les spécialistes appellent donc les maîtres à la vigilance à l’approche du 31 décembre, notamment outre-Manche, comme le rapporte Wales Online ce jeudi 30 décembre. Le média gallois cite une étude menée par la marque de compléments alimentaires Edens Gate. D’après celle-ci, on observe une augmentation de 100% du nombre d’animaux de compagnie perdus durant la saison des feux d’artifice.

Wales Online évoque également un sondage réalisé par le Kennel Club, révélant que 3 propriétaires canins sur 5 se disent préoccupés pour le bien-être de leur compagnon quand des feux d’artifice sont tirés. Et près de 80% indiquent avoir remarqué un changement de comportement chez leur chien après que ce dernier en a fait l’expérience.

« La peur des feux d'artifice peut être traitée »

Expert en bien-être animal à la RSPCA, le Dr Mark Kennedy explique que « la peur des feux d'artifice peut être traitée » et recommande « de demander conseil à votre vétérinaire […]. Si nécessaire, il pourra vous orienter vers un comportementaliste animalier professionnel ».

Il conseille aux maîtres de fermer toutes les issues du domicile, à la fois pour réduire le bruit, mais aussi pour empêcher le chien de prendre la fuite. Le Dr Kennedy suggère également d’aménager un coin tranquille et sécurisé, avec couchage confortable et jouets, pour permettre au quadrupède de se calmer en cas de panique causée par un feu d’artifice.