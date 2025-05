Cette chatte collectionneuse d'agneaux en peluche ne désespère pas de quitter le refuge aux bras d'un adoptant aimant

Il n’y aura jamais trop d’agneaux en peluche pour Lambinator. Cette chatte de refuge les adore et compte encore élargir son impressionnante collection. Elle a toutefois un rêve bien plus grand : trouver une famille pour toujours. Un souhait qu’elle n’a pas réussi à exaucer jusqu’ici en raison des soins spécifiques dont elle a besoin au quotidien.

Cela fait près de 2 ans qu’une adorable chatte tuxedo répondant au nom de Lambinator – Lamby pour les intimes – attend de rencontrer l’amour et de quitter le refuge où elle vit. Ce dernier est celui de l’association de protection animale Austin Pets Alive!, basée dans l’Etat du Texas (Etats-Unis).

La féline en est pensionnaire depuis août 2023. Elle a bien connu quelques parenthèses en familles d’accueil depuis son arrivée, mais elle est toujours à la recherche d’un foyer aimant définitif.

En attendant, Lambinator continue de s’adonner à sa surprenante passion : accumuler les agneaux en peluche. C’est d’ailleurs cette particularité qui lui a valu d’être appelée ainsi, « lamb » signifiant agneau en anglais.



Lamby possède 10 de ces ovins actuellement et elle n’a pas l’intention de s’en contenter. « Plus elle reste au refuge, plus sa collection s’agrandit, et si personne ne l'adopte bientôt, la chatterie du refuge sera envahie d'agneaux », indique, en effet, Luis Sanchez, directeur des relations publiques et des communications chez Austin Pets Alive! à The Dodo.

Ce qui l’empêche de donner vie à son rêve d’adoption pour le moment, ce sont ses besoins spéciaux. Lambinator est effectivement atteinte d’incontinence chronique consécutive à une blessure à la queue. Au quotidien, cela signifie qu’elle a besoin qu’on l’aide à soulager sa vessie et elle doit porter des couches.



« Une énergie, une joie et un enthousiasme contagieux »

Ses qualités surpassent néanmoins ces quelques contraintes. Sa personnalité affectueuse et pleine d’entrain en fait une amie des plus agréables. « Cette chatte extravertie a une énergie, une joie et un enthousiasme qui sont contagieux », assure ainsi Luis Sanchez, qui ajoute qu’elle adore souhaiter la bienvenue aux visiteurs du refuge texan en leur faisant la fête.



Enjouée, Lamby s’amuse avec tout ce qui lui passe à portée de patte. Elle aime les humains, y compris les enfants, et s’entend très bien avec es congénères et les chiens.

« Elle excellerait dans n'importe quel foyer où les gens sont prêts à ouvrir leur cœur à une chatte qui a juste besoin d'un peu plus de soins », conclut Luis Sanchez.

