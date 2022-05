Une maman chat à la rue protège ses chatons de la pluie dans une malle

Une chatte a été retrouvée dehors, protégeant dans une malle ses 3 chatons de la pluie. Les propriétaires et les bénévoles d’une association ont fait le nécessaire pour leur offrir une vie meilleure.

Une famille vivant dans le Bronx, à New York aux États-Unis, a découvert dans son jardin une chatte qui essayait tant bien que mal de protéger ses trois chatons de la pluie et du vent. Cet habitat de fortune n’était pas adapté aux bébés. Leur vie était en danger.

Les bons samaritains ont donc déplacé la petite famille à l’abri et ont nourri la maman affamée avant de contacter l’organisation de sauvetage pour animaux de New York Little Wanderers NYC.



Little Wanderers NYC / Facebook

Une famille d’accueil pour un nouveau départ

Lisa, la cofondatrice du refuge, a tout de suite pensé à une bénévole d’accueil nommée Megan pour prendre en charge la petite famille.

Megan confie à Love Meow : « Quand Lisa a été informée, elle me l’a tout de suite fait savoir, car nous avions de la place. La famille qui les a trouvés a très généreusement proposé de les mettre dans une caisse de transport et de les conduire jusqu'à moi ».

Le 7 mai 2022, Megan et son conjoint Tyrone ont donc accueilli la chatte tigrée et ses trois amours de bébé. Une fois arrivée dans le foyer douillet, la maman a immédiatement quitté la caisse de transport pour partir à la découverte de cet environnement chaleureux. L’abondance de nourriture et les humains attentionnés ont définitivement convaincu la chatte de s’installer confortablement dans cette nouvelle demeure.

« Elle a gardé un œil sur moi lorsque j'ai pesé ses trois bébés, mais ne s'est pas opposée à ce que je les manipule. Ils avaient tous un bon poids et semblaient en bonne santé. Elle nous a immédiatement fait confiance », a déclaré Megan.

Aujourd’hui, les chatons pleins de vie ont ouvert les yeux et commencent à vouloir se déplacer sur leurs pattes frêles. Grâce au dévouement des bénévoles, toute la famille se porte à merveille.