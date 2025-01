Délaissé à cause de son handicap, un chaton à 3 pattes trouve enfin le foyer aimant qu’il mérite (vidéo)

Lorsque Sofia Almeida Santos, 28 ans, a entendu parler d'Olivia sur les réseaux sociaux, son cœur s’est serré. Recueillie par un refuge local, la petite chatte avait perdu une patte et avait des cicatrices sur le visage après avoir été heurtée par une voiture à l’âge d’un mois. Ce handicap semblait malheureusement rebuter les adoptants et personne ne souhaitait offrir à Olivia un nouveau foyer. Personne, sauf peut-être Sofia…

Une adoption retardée

Un jour, alors qu’elle passait devant le refuge, Sofia a aperçu la petite chatte à travers la fenêtre et elle a vu à quel point elle était triste. « Elle est si belle et semblait plutôt triste dans sa petite boîte. », se souvient la jeune femme qui est immédiatement entrée dans le centre de sauvetage pour demander à l’adopter. On lui a alors répondu qu'une autre famille était déjà intéressée et qu'elle devrait plutôt envisager d’adopter un autre animal.

© @sofiaiasantos / TikTok

« Cela m'a brisé le cœur, mais j'ai admis qu'à ce moment-là, se battre pour son adoption serait un peu égoïste. Cependant, lorsque je suis passée par hasard devant le refuge quelques semaines plus tard, elle était toujours là. Apparemment, les autres familles avaient abandonné. Mon cœur s'est à nouveau serré et j'ai traîné mon petit ami là-bas cet après-midi-là. », a expliqué Sofia à Newsweek.

© @sofiaiasantos / TikTok

Une nouvelle vie pleine de découvertes

Ce jour-là, Olivia a finalement trouvé sa famille pour la vie. Dans sa nouvelle maison, la minette a eu besoin d’un certain temps pour s’adapter. Toujours l'air triste, elle était incroyablement nerveuse à cause des bruits.

© @sofiaiasantos / TikTok

Progressivement, Olivia a commencé à prendre confiance en elle et à découvrir de nouvelles expériences merveilleuses comme les promenades à la plage ou les câlins de ses nouveaux maîtres.

« Il lui a fallu peut-être 2 à 3 semaines pour nous faire entièrement confiance et nous montrer à quel point elle est joueuse, mais maintenant elle est l'amour de notre vie. », a déclaré Sofia qui n’envisage plus sa vie sans la petite chatte.

© @sofiaiasantos / TikTok

La jeune femme a également souhaité publier un diaporama sur TikTok retraçant l’histoire d’Olivia afin de sensibiliser les futurs adoptants. « Lorsque nous l'avons présentée à nos amis et à notre famille, certains d'entre eux étaient un peu mal à l'aise avec le fait qu'elle n'ait que 3 pattes. Nous voulions donc montrer au monde que les chats à 3 pattes ne sont pas quelque chose qui devrait nous effrayer. Ils sont tout aussi affectueux et incroyables que n'importe quel autre animal de compagnie. », a-t-elle ainsi déclaré. Une bien belle conclusion !