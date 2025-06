La réaction émouvante d'un chat errant reconnaissant la personne qui le nourrit et qui revient le voir après une longue absence (vidéo)

Une vidéo montrant un chat errant se précipiter avec joie et entrain vers la femme qui le filme a ému les internautes. Ce bref moment témoigne d’un lien fort entre l’animal et celle qui, sans pouvoir l’adopter, veille sur lui à chacun de ses séjours.

Une scène des plus touchantes s’est récemment produite dans l’une des rues de Chypre. Un chat tapi dans les buissons bordant une route se retourne vers la personne qui le filme, ses oreilles s’animent et il se met soudain à courir dans sa direction.

Le félin au pelage blanc et roux ne lui appartient pas ; il est errant. Son enthousiasme est palpable, tout comme l’attachement qu’il éprouve envers la dame, qui se fait appeler « @cats.of.cyprus » sur TikTok. Et pour cause, cette dernière le nourrit et prend soin de lui depuis longtemps.

Au fil des jours, un lien très fort s’est mis en place entre le chat et sa bienfaitrice. L’attitude de l’animal en dit long sur la place qu’elle occupe dans son cœur.

La vidéo en question a été postée le 10 avril 2025 sur TikTok, où elle a généré 1,1 million de vues. Elle est relayée par Newsweek. La voici :

« Tu m’as manqué aussi »

« Tu m’as manqué aussi », peut-on lire dans cette publication de la part de @cats.of.cyprus. Elle et le matou ne s’étaient pas vus depuis un certain temps.

Plus d’un internaute ayant réagi à la vidéo en commentaire a demandé à l’auteure du post pourquoi elle n’adoptait pas l’animal. Elle a expliqué que même si elle se rendait souvent à Chypre, elle n’y vivait pas et ne pouvait donc pas fournir une vie stable à ce chat.

A lire aussi : Un chat donnant l'impression de contempler le sapin de Noël a en fait repéré un objet lié à un être cher (vidéo)



@cats.of.cyprus / TikTok

« Je ne vis pas à plein temps à Chypre, mais je le gâte avec amour et nourriture à chaque fois que je reviens », a-t-elle effectivement répondu à l’une de ces personnes.

« Un voisin le nourrit, lui, son frère et sa mère tous les jours. Ils forment une famille heureuse Je le ferai castrer à mon retour le mois prochain », a-t-elle également précisé plus loin.