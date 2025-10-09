Persuadés d’avoir perdu leur chatte pour toujours, ses propriétaires la retrouvent finalement dans un refuge à 1 450 kilomètres de chez elle

Les associations de protection des animaux ne cessent de le répéter : il est important de faire pucer nos compagnons à 4 pattes. Le cas de la chatte Xena, perdue lors d’une balade, en est un exemple parfait. C’est en effet sa puce électronique qui a permis au refuge l’ayant recueilli de retrouver ses maîtres à plus de 1.400 kilomètres de là.

Une famille de Floride (États-Unis) passait des vacances paisibles du côté des Outer Banks en Caroline du Nord. Pour l’occasion, elle avait emmené sa chatte Xena. Malheureusement, lors d’une promenade à Corolla, l’animal a réussi à s’échapper de son harnais, laissant ses maîtres complètement désemparés. Malgré les recherches, c’est la mort dans l’âme que ces derniers ont dû retourner chez eux, à plus de 1.450 kilomètres du lieu de la disparition. Les membres de la famille étaient alors persuadés qu'ils ne reverraient plus jamais leur boule de poils adorée .



© CurrituckAnimalShelter / Facebook

Pourtant, un mois après la disparition du félin, le refuge animalier de Currituck a reçu un appel concernant un chat blessé et en sous-poids , précisément du côté de l’endroit où Xena s’était échappée. Le soir même, une employée avait réussi à capturer l’animal pour le mettre en sécurité. La pauvre bête souffrait d’un abcès à la patte, mais semblait en relative bonne santé en dehors de ça.

Au cours des soins vétérinaires, une puce électronique a été détectée, révélant alors l’identité du mystérieux félin. Il s’agissait tout simplement de Xena. Rachael Stone, directrice du refuge de Currituck, a donc pu prévenir les maîtres de la boule de poils. “Ils étaient stupéfaits. Ils avaient un peu perdu espoir de la retrouver”, selon ses propos rapportés par le New York Post . On peut les comprendre.

