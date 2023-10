Une chatte disparaît sur la route des vacances et ne donne plus signe de vie pendant 18 mois

Mr et Mme Cameron étaient persuadés de passer des vacances sous le signe de la détente, mais au lieu de cela, elles ont viré au cauchemar. La raison ? Leur chatte, Lola, a disparu dans la nature au cours de leur voyage. Le calvaire ne faisait que commencer…

Il y a quelque temps, Mr et Mme Cameron quittaient la ville anglaise de Kingston-Upon-Thames pour partir en vacances dans le comté des Cornouailles, au sud-ouest du pays. Ils étaient en compagnie de leur chatte Lola, et prévoyaient de la confier à une pension féline proche de leur lieu d’arrivée.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu, selon les rapports du Bridport News.

Une fugue soudaine

Au cours de leur voyage, Mr et Mme Cameron se sont arrêtés à St Leonards, et ont laissé sortir Lola pour qu’elle puisse faire ses besoins. À ce moment-là, la féline s’est échappée et ses maîtres n’ont pas réussi à la rattraper.

Haydon Vets

Le cœur brisé, Mr et Mme Cameron ont été contraints à poursuivre leur chemin et à laisser leur chat derrière eux, pensant qu’ils ne le reverraient plus jamais… Des vacances au goût amer pour le couple de Britanniques.

Les maîtres de Lola ont passé plus de 18 mois sans recevoir la moindre nouvelle de leur animal. De jour en jour, les chances de la retrouver se faisaient de plus en plus minces. Pourtant, un événement incroyable s’est produit.

Des retrouvailles inespérées

Jodie Lee, une habitante de Loders, s’est retrouvée en compagnie de la petite Lola. Celle-ci avait été retrouvée dans la rue. Son état de santé était très inquiétant, car elle était extrêmement amaigrie.

Après l’avoir soignée et nourrie, Jodie a amené Lola chez le vétérinaire et a appris qu’elle était équipée d’une puce électronique. Mr et Mme Cameron ont été contactés dans la foulée. Ils ne s’attendaient certainement pas à recevoir ce genre d’appel !

Haydon Vets

« J’ai discuté avec le propriétaire de Lola, et il m’a dit qu’il avait pensé à elle ce matin-là, car il allait retirer la chatière de sa maison. Il s’était dit qu’il n’aurait plus jamais d’autre chat après avoir perdu Lola », raconte Emma Palmer, auxiliaire vétérinaire.

« Elle est encore si jeune, elle a à peine 3 ans, et c’est un membre très aimé de sa famille, poursuit Emma. Ils ne pensaient plus jamais la revoir. Nous ne savons pas où elle a passé tout ce temps, mais c’est formidable de voir qu’elle a réussi à arriver jusqu’ici. »

Haydon Vets

Mr et Mme Cameron ont fait le voyage de Kingston-Upon-Thames à Bridport pour récupérer leur animal adoré, qui a déjà « retrouvé ses bonnes vieilles habitudes ». Leur fille, Grace, est tout aussi soulagée que ses parents.