Une propriétaire dévoile en vidéo le doux quotidien qu’elle partage avec son chat sénior adopté dans un refuge

Les animaux âgés pâtissent encore de préjugés dans les refuges. Ils restent à la marge, pourtant les personnes qui les connaissent savent à quel point ils sont adorables et attachants. Marlowe est l’exemple parfait du félin que l’on voudrait tous et toutes avoir.

Contrairement à beaucoup de ses congénères, Marlowe ne finira pas ses jours dans un refuge. Même s’il est âgé, il a été adopté il y a peu de temps. Sa propriétaire actuelle est fan de son nouveau compagnon et reconnait à travers une vidéo que sa vie est plus belle depuis qu’elle connaît Marlowe.

De la tendresse pure

Marlowe a une maison à lui, mais profite également de la présence d’une maman humaine qui ferait tout pour lui, racontait PetHelpful. Dorloté, le chat sénior a accès au lit de sa propriétaire et en profite tous les jours.

Une vidéo publiée sur le compte TikTok « @hayleyrdowns » montre le réveil tout en douceur de Marlowe et de sa propriétaire.

Des matins heureux

Le bonheur se lit sur le visage de ce chat qui n’a pas toujours connu l’apaisement. Désormais, la plupart de son temps, il le passe avec sa maîtresse. Le matin est sans doute son moment préféré, car il se réveille d’une bonne nuit de repos, sur son oreiller. Par la suite, le félin se love tout contre sa maîtresse et la séance de câlins peut démarrer. Les regards échangés sont très intenses et l’on comprend bien que Marlowe est à sa place dans les bras de sa nouvelle maman.

Une ode aux chats âgés

La vidéo TikTok était accompagné du texte suivant : « Vous adoptez un chat âgé et voici à quoi ressemblent les matins maintenant ». Le bonheur de partager son quotidien avec un chat âgé est palpable et remet en question tous les préjugés.

Les avantages d’accueillir un chat sénior sont nombreux. Ces animaux ont une expérience derrière eux et savent s’adapter à une nouvelle vie. Plus calmes, ils conviennent à des personnes à la recherche d’apaisement.

« Ils méritent tellement d’amour et de baisers »

Les internautes sont les premiers à défendre toutes les qualités des chats séniors. Ils commentent : « J’adore la façon dont il vous laisse dormir dans son lit », ou encore « En tant que personne qui a aussi un aîné qui a son propre oreiller dans le lit, j’approuve ».