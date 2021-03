Disparu il y a 15 ans, un chat a été retrouvé grâce à sa puce à 65 km de chez lui

© Los Angeles County Department of Animal Care and Control

Âgée de plus de 15 ans, une chatte est de retour chez elle après une disparition ayant duré une très grande partie de sa vie. Elle n’avait que quelques mois quand elle s’était volatilisée. Sa puce d’identification a permis à son propriétaire de la serrer à nouveau dans les bras.

Charles, un habitant de la vallée de San Fernando à Los Angeles (Californie) avait adopté un chaton femelle de 8 semaines en 2005. Appelée Brandy, la jeune chatte tabby avait disparu quelques mois plus tard.

Ce jour-là, elle se trouvait à l’extérieur, dans le jardin arrière de la maison de Charles, mais quand ce dernier était sorti la récupérer, elle n’était plus là. Il l’avait cherchée partout, mais Brandy restait introuvable.

Après des années, Charles avait déménagé dans la même région et adopté 2 autres chats. Il n’avait plus de nouvelles de Brandy jusqu’à dimanche dernier (22 février), 15 longues années plus tard.

« Elle a commencé à ronronner, c'était très émouvant »

La chatte désormais sénior venait d’être retrouvée à Palmdale, à 65 kilomètres de son domicile. Le refuge du comté local et la société d’identification l’ont appelé pour lui annoncer la nouvelle, qui l’a laissé sans voix.

Brandy porte, en effet, une puce. Elle renvoyait vers l’ancienne adresse de son propriétaire, mais aussi à son numéro de portable qui est resté inchangé. C’est ainsi qu’il a pu être contacté.

Le lendemain, Charles est allé la chercher au refuge. « Je l'ai vue, je l'ai prise dans mes bras et elle a commencé à ronronner. C'était très émouvant », confie-t-il à FOX 19, ajoutant qu’il a « pleuré parce qu’ [il a pensé] à toutes les années perdues avec elle ».

La chatte est maigre, ne pesant que 3 kilogrammes. Elle avait également les griffes très longues quand elle a été découverte. Brandy a donc erré un moment, probablement après avoir connu une autre famille. Charles lui assurera tous les soins dont elle a besoin pour l’aider à être en pleine forme.

Il ne peut toutefois pas la garder, car il habite un petit appartement et a déjà 2 chats. Il l’a confiée à sa sœur, qui vit à 2 pas. Il peut donc lui rendre visite fréquemment.