Passionné par l'eau, ce Maine Coon adore nager, sortir en bateau et faire du paddle avec sa famille (vidéo)

On dit souvent que les chats n’aiment pas l’eau. Mais certains, comme Fisher, ne ratent jamais une occasion de se baigner ou de voguer sur les flots en compagnie de leur humain préféré. Ce magnifique Maine Coon, qui vit en Floride (États-Unis), est habitué à suivre ses adoptants dans toutes leurs aventures, notamment en bateau ou en paddle.

Fisher est un beau Maine Coon, qui savoure la vie de ses rêves aux côtés de son petit frère félin, Sailor, ainsi que de ses adoptants, Lorraine et Finn. Dès son plus jeune âge, le couple l’a habitué à le suivre dans ses multiples aventures, rapporte le média Pet Helpful. C’est ainsi qu’il a développé une véritable passion pour les activités nautiques.

© Fisher The Maine Coon / Facebook

En effet, Lorraine et Finn ont commencé à emmener leur compagnon aux pattes de velours lors de leurs sorties en bateau, alors qu’il n’était qu’un chaton. Au fil du temps, le duo lui a fait découvrir d’autres expériences amusantes.

« Nous emmenons Fisher partout où nous le pouvons. Il peut s’agir de faire des courses, d’un voyage en camping-car ou d’une croisière au coucher du soleil sur notre bateau, explique-t-il, il aime être dehors, alors nous cherchons toutes les occasions de l’emmener et de nous amuser. Fisher est calme, il est occupé à regarder le monde, il interagit et aime regarder. »

Bien équipé pour partir en mer

Aujourd’hui, Fisher se sent comme un poisson dans l’eau ! Très à l’aise en milieu nautique, il a appris à faire du paddle avec Lorraine, comme le prouvent les nombreuses photos diffusées sur les réseaux sociaux.

Fièrement vêtu d’un harnais et d’un petit gilet de sécurité, le Maine Coon n’hésite pas non plus à sauter dans l’eau pour nager un peu ! Sur certaines vidéos, on peut également voir son frère, Sailor, également bien équipé, profiter de petits tours en bateau.

Une communauté de fans

Sur les différents réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram, cette jolie famille d’aventuriers fédère des milliers de « followers ». De nombreuses personnes adorent regarder les photos et les vidéos des chats, qui savourent pleinement leurs escapades en mer.

« Vous avez tellement de chance, Fisher et Sailor, d’être sur votre bateau, de profiter du soleil et d’une douce brise […] », commente une internaute. « Je les adore, ils égayent mes journées […] », confie une autre utilisatrice.

© Fisher The Maine Coon / Facebook