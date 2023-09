Un chat maigre et malade se cache dans une usine et refuse toute aide jusqu'à l'arrivée d'un bénévole

Dans une usine de Hastings, ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Melbourne en Australie, le sort d’un chat errant très mal en point préoccupait les ouvriers.

Le félin roux se cachait sous des machines et refusait de se laisser approcher, alors qu’il était très maigre, son nez encombré et qu’il émettait des sifflements, rapportait MPNEWS. Les employés ont fait appel à l’organisation locale Vets For Compassion, réunissant vétérinaires et auxiliaires bénévoles.



Mel, membre de cette association, s’est rendue sur les lieux et a vainement tenté de récupérer le chat pendant une semaine. Elle a fini par appeler Ash, son frère, à la rescousse. Ce dernier s’est rendu compte que la cage piège qu’on avait installée n’avait pas été enclenchée correctement.

Ash a remis le dispositif en place et est parvenu à capturer le chat en toute sécurité. Dès qu’elle l’a appris, Mel l’a rejoint et a amené une caisse de transport confortable.



Bluey remonte la pente

Le pelage du quadrupède était couvert de graisse et de cambouis secs. Il a été examiné par les vétérinaires du cabinet mobile de Vets For Compassion, qui ont constaté qu’il était atteint de la grippe du chat associée à une infection bactérienne secondaire. L’épais mucus qui s’écoulait dans son nez l’empêchait de se nourrir, d’où son importante perte de poids.

Il a pu commencer ses traitements et a été transféré au refuge Forever Friends Animal Rescue. Bluey – c’est ainsi qu’ils l’ont appelé – aura encore besoin de 3 semaines de soins pour se rétablir totalement et commencer à retrouver un poids normal.

Tout en remontant doucement la pente, leur protégé s’habitue progressivement au contact humain. Une fois remis, il pourra être confié à une famille d’accueil pour se préparer à l’adoption.