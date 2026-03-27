Après avoir vécu toute sa vie dans une école, un chat errant porteur du FIV trouve un foyer définitif et oublie sa dépression

Big Ben n’a jamais connu le bonheur d’une vie en famille auparavant. Nourri par une communauté bienveillante, il passait ses journées dans la cour d’une école. Son regard devenait de plus en plus triste, alors une association l’a pris en charge. Les premiers temps ont été difficiles, à cause d’une dépression sévère qui envahissait le félin, puis tout s’est éclairci lorsqu’une adoptante lui a ouvert sa porte.

Les bons samaritains qui venaient régulièrement à la rencontre de Big Ben sont entrés en contact avec Exploits Valley SPCA au bout de quelques années, racontait Love Meow. S’appliquant à envisager un plus bel avenir pour le félin, les bénévoles de l’association ont dû faire face à plusieurs problématiques : un diagnostic de FIV, et une dépression marquée.

Exploits Valley SPCA

Une méfiance mêlée de tristesse

À son arrivée au refuge, Big Ben semblait plongé dans une profonde tristesse. Son regard paraissait fuyant, notamment en présence de visiteurs, et le personnel s’est inquiété pour ce matou qui semblait tout de même avoir de l’amour à revendre.

Son état mélancolique pouvait s’expliquer par un passé marqué par la solitude. Un bénévole confiait : « Après avoir passé la majeure partie de sa vie à l’extérieur, il était nerveux au refuge, déprimé. Son visage triste caractéristique est devenu encore plus triste ».

Exploits Valley SPCA

« Il lui a immédiatement volé son cœur »

Après avoir médiatisé le cas de Big Ben, les bénévoles du refuge ont reçu la nouvelle tant attendue. Amber, une adoptante, est tombée sous le charme du doux visage du minet. Aucun doute la concernant, le chat devait rejoindre son foyer. Ce fut chose faite et le jour-même, Big Ben a alors baissé sa garde, progressant à la vitesse de l’éclair.

Les photos partagées par sa propriétaire parlent d’elles-mêmes : le regard du matou a changé.

Comment détecter rapidement la dépression chez le chat ?

Trouble de l’humeur, la dépression est une pathologie qui peut toucher les chats à tous les âges de la vie. Si dans certains cas elle peut rapidement être identifiée, dans d’autres elle peut s’immiscer de manière plus subtile.

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Nous conseillons aux propriétaires de félins d’attirer leur attention sur les changements qui peuvent se jouer au niveau de l’appétit avec une diminution de celle-ci en général, au niveau relationnel avec un retrait inhabituel, ou encore au niveau de l’activité physique avec un refus de jouer. D’autres signes tels qu’un regard indifférent ou une tendance à l’agressivité sont également fortement évocateurs d’un épisode dépressif.

Au terme de cette observation, votre vétérinaire pourra vous orienter vers une solution comportementale ou médicamenteuse.