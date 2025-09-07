Pensionnaire de longue date d’un refuge, ce vénérable matou de 9 ans va de nouveau goûter au bonheur d’avoir une famille aimante (vidéo)

Pour les animaux en refuge, le retour vers une vie normale dans un foyer chaleureux peut, parfois, s’avérer long. Néanmoins, pour certains d’entre eux, la tâche s’avère beaucoup plus compliquée. La raison d’une telle indifférence ? Un âge trop avancé. Heureusement, pour ces oubliés de l’adoption, il arrive qu’une famille aimante fasse son apparition.

À 9 ans, Spork en a vécu des choses. Même la douloureuse épreuve de l’abandon. Recueilli par le Providence Animal Center en Pennsylvanie (États-Unis), le matou y était pensionnaire depuis de longs mois . Certes, le personnel a toujours été aux petits soins pour lui, allant même jusqu’à lui recréer un petit coin paradisiaque en bord de mer, afin d’égayer un peu son quotidien. Néanmoins, toutes ces attentions ne sauraient remplacer l’amour d’une famille bien à lui.

Pour tenter de séduire de potentiels adoptants, l’équipe du refuge n’a pas hésité à mettre à contribution les réseaux sociaux , comme souvent dans ce genre de situations. Spork a ainsi été mis en vedette sur des publications Facebook ou encore sur des vidéos postées sur TikTok. Sur l’une d’entre elles, on peut d’ailleurs voir l’adorable boule de poils confortablement installée sur son coussin préféré, en train de “patouner”. Comment ne pas craquer ?

Une famille a fini par voir le matou senior au pelage noir et blanc. Elle est immédiatement tombée sous le charme de l’animal et son faciès si particulier . Après une visite au sein du refuge, la décision a ensuite été prise de l’adopter. Spork allait enfin retrouver un foyer, avec des compagnons humains pour l’aimer et le choyer.

Les fans de longue date du félin ont été ravis d’apprendre la nouvelle. La vidéo, relayée par PetHelpful , annonçant son adoption a d'ailleurs été visionnée plus de 70.000 fois et commentée à de nombreuses reprises, comme cet abonné qui déclare : “C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Je suis heureux”.

Même la nouvelle famille de Spork a laissé un petit message, permettant à tout le monde d’avoir de ses nouvelles :”Spork va très bien, il vit avec ma famille aimante et reçoit toute l'attention dont il a besoin. Il est tellement aimé et il adore toujours son lit”. Car oui, le matou est reparti avec son coussin favori sur lequel il continue de patouner… mais chez lui désormais.